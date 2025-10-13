ACCIDENT pe DN 7, la intersecția spre Cugir: O femeie de 63 de ani a ajuns la spital după ce un șofer nu a acordat prioritate

Un accident rutier s-a produs duminică seara pe DN 7, la intersecția cu DJ 704, spre Cugir. Un bărbat de 66 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate unei mașini conduse regulamentar de o femeie din Șibot. În urma impactului, șoferița a fost transportată la spital cu leziuni corporale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie 2025, în jurul orei 20:30, polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 7, la intersecția cu DJ 704, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Vinerea, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, în vârstă de 63 de ani, din localitatea Șibot, județul Alba, care se deplasa regulamentar.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Orășenesc Cugir, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News