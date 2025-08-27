Accident pe DN 75 la Gârda de Sus: șofer rănit după ce a intrat cu mașina în copacii de pe marginea drumului

Un bărbat din Maramureș a fost rănit într-un accident rutier petrecut pe DN 75 la Gârda de Sus. Aflat la volanul unui autoturism, acesta ar fi pierdut controlul mașinii într-o curbă și a intrat în copacii din afara carosabilului.

Potrivit IPJ Alba, marți, 26 august, în jurul orei 21.30, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza comunei Gârda de Sus.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat de 56 de ani, din județul Maramureș, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, sensul de mers Albac – Arieșeni, pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra acestuia. A intrat în coliziune cu mai mulți copaci situați în afara părții carosabile.

În urma evenimentului, conducătorul autoturismului a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

