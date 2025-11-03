Accident pe DN7 la Vințu de Jos. Trei mașini implicate. Intervine echipaj de prim-ajutor

Un accident rutier s-a petrecut luni după-amiaza pe DN7 la Vințu de Jos. Din primele date, sunt trei mașini implicate.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical.

În accident ar fi trei autovehicule implicate, fără persoane încarcerate.

Pompierii s-au deplasat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News