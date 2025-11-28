FOTO: Accident rutier în Alba Iulia, în zona bazinului, cu două mașini implicate. Intervin pompierii

Un accident rutier s-a produs vineri, în jurul orei 12:45, pe strada Republicii din Alba Iulia, în zona bazinului de înot.

Două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier, însă nici o persoană nu a rămas încarcerată, potrivit primelor informații.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Alba Iulia, care au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice.

De asemenea, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță a fost mobilizată pentru evaluarea eventualelor victime.

Potrivit informațiilor oficiale, echipajele ISU au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, potrivit ISU Alba.

UPDATE: Unei persoane i se acordă îngrijiri medicale în ambulanță.

Potrivit informațiilor de la fața locului, un autoturism care a intrat pe sens opus, peste linie dubla continuă, și a lovit un altul.

Circulația este bocată în zonă, de la semafoarele de la Stadion Cetate, până la locul accidentului.

Foto: ISU Alba, Alba24, cititor Alba24

