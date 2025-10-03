Connect with us

Accident rutier în Blaj: Două autoturisme implicate. Pompierii intervin la fața locului

pompieri-isu-incendiu-noaptea_3-e1540839254587

acum 5 secunde

Un accident rutier a avut loc vineri, 3 octombrie în jurul orei 20.00, pe raza municipiului Blaj. Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, accidentul rutier s-a produs în zona podului Minciunilor. 

Potrivit pompierilor militari în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme.

La fața locului intervin pompierii din Blaj cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

