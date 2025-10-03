Accident rutier în Blaj: Două autoturisme implicate. Pompierii intervin la fața locului

Un accident rutier a avut loc vineri, 3 octombrie în jurul orei 20.00, pe raza municipiului Blaj. Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, accidentul rutier s-a produs în zona podului Minciunilor.

Potrivit pompierilor militari în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme.

La fața locului intervin pompierii din Blaj cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News