Eveniment
Accident rutier în Blaj: Două autoturisme implicate. Pompierii intervin la fața locului
Un accident rutier a avut loc vineri, 3 octombrie în jurul orei 20.00, pe raza municipiului Blaj. Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, accidentul rutier s-a produs în zona podului Minciunilor.
Potrivit pompierilor militari în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme.
La fața locului intervin pompierii din Blaj cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.
Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.
