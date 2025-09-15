Connect with us

Blaj

Accident rutier în Valea Lungă: două mașini s-au lovit. Intervine echipaj de prim-ajutor

Publicat

acum 4 secunde

Un accident rutier s-a petrecut luni seara în Valea Lungă. Două mașini s-au lovit.

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim-ajutor medical.

Este vorba despre două autoturisme implicate.

Au fost mobilizate echipaj de prim-ajutor și echipaj cu autospecială de pompieri.

Revenim cu amănunte.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 5 secunde

Accident rutier în Valea Lungă: două mașini s-au lovit. Intervine echipaj de prim-ajutor
Evenimentacum 10 minute

16 septembrie: Expoziția „Vechi și nou. Meșteșuguri tradiționale românești în interpretări moderne”, la Sala Unirii din Alba Iulia
Economieacum O oră

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 2 ore

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 4 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum o zi

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Evenimentacum o zi

Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Evenimentacum 9 ore

Examinări decontate prin CAS pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei, la Spitalul din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Numărul normelor în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate, în anul școlar 2025-2026. Precizările Ministerului Educației
Educațieacum 5 ore

Plata burselor în anul școlar 2025-2026: Până când se depun actele și când intră banii pentru lunile septembrie și octombrie
Mai mult din Educatie