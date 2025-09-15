Blaj
Accident rutier în Valea Lungă: două mașini s-au lovit. Intervine echipaj de prim-ajutor
Un accident rutier s-a petrecut luni seara în Valea Lungă. Două mașini s-au lovit.
Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim-ajutor medical.
Este vorba despre două autoturisme implicate.
Au fost mobilizate echipaj de prim-ajutor și echipaj cu autospecială de pompieri.
Revenim cu amănunte.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.