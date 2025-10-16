Eveniment
FOTO: ACCIDENT RUTIER în zona Barajului Petrești. Trei mașini implicate. TRAFIC BLOCAT
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a petrecut joi, 16 octombrie, în zona Barajului Petrești, în jurul orei 10.00.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier pe DN 67 C, la kilometrul 141 este blocat din cauza accidentului rutier.
De asemenea reprezentanții ISU Alba au transmis că pompierii din Sebeș intervin la locul accidentului cu o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță cu medic.
Misiunea pompierilor și a polițiștilor este în dinamică.
Patru persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital
UPDATE 10.19: Potrivit ISU Alba, la locul accidentului au fost asistate medical 4 persoane. Ca urmare a evaluării medicale, toate persoanele au refuzat transportul la spital.
ISU Alba
Știre în curs de actualizare.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.