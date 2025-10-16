FOTO: ACCIDENT RUTIER în zona Barajului Petrești. Trei mașini implicate. TRAFIC BLOCAT

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a petrecut joi, 16 octombrie, în zona Barajului Petrești, în jurul orei 10.00.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier pe DN 67 C, la kilometrul 141 este blocat din cauza accidentului rutier.

De asemenea reprezentanții ISU Alba au transmis că pompierii din Sebeș intervin la locul accidentului cu o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță cu medic.

Misiunea pompierilor și a polițiștilor este în dinamică.

Patru persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital

UPDATE 10.19: Potrivit ISU Alba, la locul accidentului au fost asistate medical 4 persoane. Ca urmare a evaluării medicale, toate persoanele au refuzat transportul la spital.

Știre în curs de actualizare.

