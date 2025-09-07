FOTO: Accident rutier între Vadu Moților și Poiana Vadului. Intervin pompierii din Câmpeni

Un accident rutier s-a produs duminică seară între Vadu Moților și Poiana Vadului. Pompierii din Câmpeni au intervenit de urgență, au transmos reprezentanții ISU Alba.

Potrivit acestora, în eveniment a fost implicat un singur autoturism. Din primele informații, nu au fost persoane încarcerate.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Câmpeni pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și pentru acordarea primului ajutor medical.

Pentru gestionarea situației au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și echipaj de prim ajutor (EPA).

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri.

Foto: ISU Alba

