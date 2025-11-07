Connect with us

FOTO: ACCIDENT rutier la Alba Iulia. Impact între o mașină și un autocar, în zona Partoș

acum O oră

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza, în jurul orei 14:45, pe strada Regimentul V Vânători din Alba Iulia. În evenimentul rutier au fost implicate o mașină și un autocar.

Update: Potrivit ISU Alba, în autocar se aflau un număr de 25 persoane care în urma evaluării medicale, nu necesită îngrijiri medicale.

În autoturism se aflau două persoane, una dintre acestea fiind asistată la locul accidentului de catre echipajul medical.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Regimentul V Vânători.

În accident sunt implicate un autocar și un autoturism, fără persoane încarcerate.

În autocar nu sunt persoane care necesită îngrijiri medicale.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor medical și o ambulanță SAJ.

foto: ISU Alba

