Accident rutier la Alba Iulia. Soferiță rănită după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un autoturism

Accident rutier la Alba Iulia. O șoferiță a fost rănită după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un autoturism, pe același sens de mers. Evenimentul rutier s-a petrecut luni, 3 noiembrie, pe strada Alexandru Ioan Cuza.

Potrivit IPJ Alba, un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Oarda, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa și l-a lovit.

Mașina din față era condusă de o femeie de 35 de ani, din localitatea Sântimbru. Aceasta a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

