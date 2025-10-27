FOTO ACCIDENT RUTIER la Șard: Trei mașini implicate. Ce spun pompierii

Un accident rutier a avut loc luni, 27 octombrie, în jurul orei 09.00, pe raza localității Șard. La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia.

Potrivit ISU Alba, în accidentul rutier ar fi implicate trei autoturisme. Pompierii militari intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Din primele informații nu ar fi persoane încarcerate între fiarele mașinii.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

