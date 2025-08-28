Connect with us

Eveniment

FOTO: ACCIDENT rutier la Teiuș. Două mașini s-au lovit, pe strada Primăverii

Publicat

acum 20 de minute

Un accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 19:40, în orașul Teiuș. Din primele informații, două mașini s-au lovit, pe strada Primăverii.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în orașul Teius, pe strada Primăverii.

În accident ar fi implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

foto: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Noi criterii de acordare a majorărilor salariale pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene. Precizările Guvernului
Evenimentacum 20 de minute

FOTO: ACCIDENT rutier la Teiuș. Două mașini s-au lovit, pe strada Primăverii
Evenimentacum O oră

Poşta Română: Consumatorii vulnerabili pot depune cererile pentru tichetele de energie în oficiile poștale din întreaga țară
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 3 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 9 ore

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Economieacum 10 ore

Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie și ce categorii sunt vizate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 2 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 2 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Evenimentacum 2 zile

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 12 ore

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum 13 ore

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Ministrul Sănătății: Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate
comunicat proiect
Actualitateacum 12 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Regulamentul de premiere a elevilor olimpici, aprobat în Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul este de 50.000 de lei
Educațieacum o zi

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Mai mult din Educatie