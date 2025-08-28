Eveniment
FOTO: ACCIDENT rutier la Teiuș. Două mașini s-au lovit, pe strada Primăverii
Un accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 19:40, în orașul Teiuș. Din primele informații, două mașini s-au lovit, pe strada Primăverii.
Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în orașul Teius, pe strada Primăverii.
În accident ar fi implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.
Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.
foto: ISU Alba
