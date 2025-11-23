Connect with us

ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, între Sebeș și Pianu. Impact între două autovehicule

Un accident rutier s-a produs duminică după-amiaza, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, între Sebeș și Pianu, Din primele infromații, în evenimentul rutier au fost implicate două autovehicule. 

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1 sens Sibiu-Deva, km 314.

În accident ar fi două autovehicule implicate, fără victime încarcerate.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

