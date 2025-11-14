Connect with us

Eveniment

UPDATE: ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, în zona Sebeș. Un autocamion, implicat în evenimentul rutier. O persoană rănită

Publicat

acum 13 minute

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza, pe Autostrada A1, în zona Sebeș. Din primele informații, în evenimentul rutier a fost implicat un autocamion. 

Update 2, ora 17:00 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Din accident a rezultat o persoană rănită care este asistată medical la fata locului de către echipajul SMURD.

Update 1, ora 16:50 – Potrivit IPJ Alba, traficul rutier pe A1, la kilometrul 304, pe sensul de mers Sebeș-Deva, este îngreunat, din cauza unui eveniment rutier.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 304.

În accident ar fi implicat un autocamion fără încărcătură.

Salvatorii intervin cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

UPDATE: ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, în zona Sebeș. Un autocamion, implicat în evenimentul rutier. O persoană rănită
Evenimentacum 30 de minute

VIDEO: Rețea nouă de alimentare cu apă, la Lupșa. Se fac ultimele probe tehnice la stația de tratare. Precizările Primăriei
Actualitateacum O oră

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alexia tecsa si cornel orzea
Administrațieacum 3 ore

FOTO: Topul firmelor din Alba: Schimb de generații la conducerea companiilor de succes din județ
Administrațieacum 6 ore

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum O oră

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Economieacum 6 ore

Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat. În prezent, pensia medie a acestora ajunge la 5.000 de euro
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 6 ore

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

pariuri sportive online - topbet.ro sport 14.11.2025
Sportacum 4 ore

Robert Lewandowski, hattrick vs. Ionuț Radu: Îl poate ajunge polonezul pe Mbappe în clasamentul golgheterilor? (P)
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

alexia tecsa si cornel orzea
Administrațieacum 3 ore

FOTO: Topul firmelor din Alba: Schimb de generații la conducerea companiilor de succes din județ
Evenimentacum o zi

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului: ultima zi în care se mănâncă de dulce până la Crăciun. Tradiții și superstiții
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 2 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 23 de ore

Programul național de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene
Actualitateacum 2 zile

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
actiune politisti, scoli, prevenire
Educațieacum o zi

FOTO: Acțiune a Poliției Alba de prevenire a violenței în școli. Profesorii, instruiți să gestioneze situațiile conflictuale
Mai mult din Educatie