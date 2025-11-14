UPDATE: ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, în zona Sebeș. Un autocamion, implicat în evenimentul rutier. O persoană rănită

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza, pe Autostrada A1, în zona Sebeș. Din primele informații, în evenimentul rutier a fost implicat un autocamion.

Update 2, ora 17:00 – Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Din accident a rezultat o persoană rănită care este asistată medical la fata locului de către echipajul SMURD.

Update 1, ora 16:50 – Potrivit IPJ Alba, traficul rutier pe A1, la kilometrul 304, pe sensul de mers Sebeș-Deva, este îngreunat, din cauza unui eveniment rutier.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 304.

În accident ar fi implicat un autocamion fără încărcătură.

Salvatorii intervin cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

