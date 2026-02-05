Connect with us

Pensia socială în 2026: Cine poate beneficia de indemnizația minimă, cât este și care sunt condițiile de acordare

Ratele românilor vor crește

Pensia socială în 2026: Cine poate beneficia de indemnizația minimă și care sunt condițiile în care se acordă. În acest an, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari este stabilit la 1.281 de lei pe lună.

Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută în mod uzual drept „pensia socială”, rămâne și în anul 2026 un mecanism de sprijin destinat exclusiv persoanelor care au un drept de pensie, dar ale căror venituri sunt sub un prag minim stabilit prin lege.

Pentru a putea beneficia de această indemnizație, este obligatoriu un stagiu minim de cotizare de 15 ani, precizează Casa de Pensii Alba.

În lipsa îndeplinirii acestui prag, dreptul la pensie nu există, iar, implicit, nu poate fi acordată nici completarea până la nivelul minim garantat.

Statul nu acordă o pensie în absența contribuțiilor, ci intervine doar pentru a suplimenta o pensie deja stabilită.

Din punct de vedere legal, „pensia minimă” nu este o pensie distinctă, ci o completare financiară acordată pensionarilor ale căror pensii, calculate pe baza contribuțiilor plătite de-a lungul vieții active, se situează sub un anumit plafon.

Scopul acestei măsuri este asigurarea unui nivel minim de protecție socială.

Indemnizația socială nu se acordă pe criterii de vârstă sau de situație socială, ci exclusiv pensionarilor care au cotizat cel puțin 15 ani și ale căror venituri din pensii sunt sub nivelul minim garantat.

Condiția esențială este ca totalul pensiilor și al celorlalte drepturi provenite din sistemul public să fie mai mic decât pragul stabilit de lege.

În aceste situații, statul intervine și acoperă diferența, astfel încât venitul lunar al pensionarului să ajungă la nivelul minim prevăzut de legislație.

Pensia socială în 2026: Ce nivel are în acest an

În anul 2026, cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari este stabilit la 1.281 de lei pe lună. Aceasta reprezintă suma minimă garantată de stat pentru persoanele ale căror venituri din pensii se situează sub acest nivel.

Astfel, dacă pensia calculată potrivit legislației în vigoare este mai mică decât 1.281 de lei, statul completează suma până la acest prag.

Indemnizația socială este finanțată integral din bugetul de stat, și nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Când nu se acordă indemnizația socială

Indemnizația socială minimă nu se acordă pensionarilor ale căror venituri din pensii depășesc pragul de 1.281 de lei, stabilit pentru anul 2026.

De asemenea, acordarea acesteia nu este condiționată de vârsta de pensionare, ci de existența unui drept de pensie și de nivelul venitului obținut.

Indiferent de tipul pensiei – pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș – pensionarii care îndeplinesc condițiile legale și ale căror venituri se află sub plafonul minim pot beneficia de indemnizația socială.

