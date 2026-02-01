Calendar Ortodox FEBRUARIE 2026: Sărbătorile importante din Făurar. Când începe Postului Paștelui și când sunt Moșii de Iarnă

Luna februarie 2026 are o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși, reunind sărbători cu cruce roșie, prăznuiri ale unor sfinți importanți, dar și evenimente bisericești majore care pregătesc intrarea în Postul Paștelui. Luna februarie 2026 este o perioadă a reflecției, a rugăciunii și a întoarcerii către valorile duhovnicești fundamentale.

Calendarul Ortodox 2026 evidențiază pentru luna februarie atât momente de lumină și bucurie, precum Întâmpinarea Domnului, cât și zile de pomenire a celor adormiți și începutul celei mai aspre perioade de post din anul bisericesc.

Sărbătoare cu cruce roșie în 2 februarie: Întâmpinarea Domnului sau Ziua Lumânarilor

Întâmpinarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători creștine ale lunii februarie. Aceasta amintește momentul biblic în care Pruncul Iisus a fost adus la Templul din Ierusalim de către Fecioara Maria și Dreptul Iosif, la 40 de zile de la naștere, pentru a fi închinat lui Dumnezeu.

Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub numele de „Ziua Lumânărilor”, deoarece în biserici se oficiază sfințirea lumânărilor, simbol al lui Hristos - „Lumina lumii”. Lumânările sfințite sunt păstrate de credincioși și aprinse în momente de boală, necaz sau primejdie.

În tradiția românească, Întâmpinarea Domnului este legată de rânduiala aducerii pruncului la biserică și de molifta mamei, obicei care subliniază legătura profundă dintre familie, comunitate și credință.

Sfinți pomeniți în februarie 2026 - sărbători cu cruce neagră

10 februarie – Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie

Sfântul Haralambie este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți vindecători din calendarul ortodox. El este considerat ocrotitor împotriva bolilor, epidemiilor și morții năprasnice.

În credința populară, Sfântul Haralambie „ține ciuma în lanț” și apără comunitățile de molime. În această zi, credincioșii se roagă pentru sănătate trupească și sufletească, dar și pentru pace și protecție divină.

24 februarie: Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Pe 24 februarie, Biserica Ortodoxă cinstește un eveniment de mare încărcătură spirituală: Întâia și a doua aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Mântuitorului și a vestit pocăința.

24 februarie: Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu

Tot în această zi este pomenit Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, monah român din Sfântul Munte Athos, cunoscut pentru viața sa de asceză, smerenie și rugăciune neîncetată.

28 februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman. Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul

Sfântul Ioan Casian este una dintre marile personalități ale creștinismului timpuriu, având o contribuție esențială la organizarea vieții monahale și la transmiterea învățăturilor patristice în Apus.

Alături de el este pomenit Sfântul Gherman, iar împreună reprezintă modele de viață duhovnicească, disciplină și rugăciune.

În aceeași zi este prăznuit Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, simbol al curajului în apărarea dreptei credințe în vremuri de prigoană.

Evenimente bisericești importante în februarie 2026

Moșii de iarnă – 14 februarie 2026

Moșii de iarnă reprezintă prima mare zi de pomenire a morților din anul 2026. Aceștia sunt prăznuiți sâmbătă, 14 februarie, înainte de Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (Lăsatul secului de carne).

Credincioșii aduc colivă, colaci și lumânări pentru pomenirea celor adormiți, într-un gest de iubire, memorie și rugăciune pentru sufletele celor trecuți la Domnul.

Începutul Postului Paștelui 2026 – 23 februarie

Postul Paștelui începe în 23 februarie 2026, după Duminica Lăsatului secului de carne. Este cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din anul bisericesc, dedicată curățirii sufletești, pocăinței și pregătirii pentru Învierea Domnului.

Săptămâna anterioară, cunoscută ca Săptămâna Albă, permite consumul de lapte, brânză și ouă, marcând o trecere treptată către postul propriu-zis.

Postul se va încheia pe 11 aprilie 2026, iar Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026.

CALENDAR ORTODOX - FEBRUARIE 2026

1 Duminică – Duminica a 36-a după Rusalii – Duminica Vameșului și a Fariseului. Sfântul Mucenic Trifon

2 Luni – † Întâmpinarea Domnului

3 Marți – Dreptul Simeon și Prorocița Ana

4 Miercuri – Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Mucenic Anastasie Persul

5 Joi – Sfânta Muceniță Agata

6 Vineri – Sfântul Sfințit Mucenic Vucol, episcopul Smirnei (post)

7 Sâmbătă – Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului

8 Duminică – Duminica a 37-a după Rusalii – Duminica Fiului Risipitor. Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat

9 Luni – Sfântul Mucenic Nichifor

10 Marți – † Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, episcopul Magnesiei

11 Miercuri – Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei

12 Joi – Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei

13 Vineri – Sfântul Cuvios Martinian (post)

14 Sâmbătă – Sfântul Cuvios Auxentie

15 Duminică – Duminica a 38-a după Rusalii – Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne). Sfântul Apostol Onisim

16 Luni – Sfinții Mucenici Pamfil, Valentin și cei împreună cu ei

17 Marți – Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron

18 Miercuri – Sfântul Ierarh Leon cel Mare, papa Romei

19 Joi – Sfântul Apostol Filimon

20 Vineri – Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei (post)

21 Sâmbătă – Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat

22 Duminică – Duminica a 39-a după Rusalii – Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)

23 Luni – Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei ( începutul Postului Mare- Postul Paștelui )

) 24 Marți –† Întâia și a doua Aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (post)

(post) 25 Miercuri – Sfântul Ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului (post)

26 Joi – Sfântul Ierarh Porfirie, episcopul Gazei (post)

27 Vineri – Sfântul Cuvios Procopie Decapolitul (post)

28 Sâmbătă –† Sfinții Cuvioși Ioan casian și Gherman. Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul (post)

