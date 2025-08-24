Accident rutier pe DJ 107 I la Aiudul de Sus: biciclist rănit după coliziune cu un motociclu

Un biciclist a fost rănit într-un accident rutier petrecut sâmbătă pe DJ 107I Transapuseana, la Aiudul de Sus. Acesta a intrat în coliziune cu un motociclu.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 23 august, polițiștii rutieri din Aiud au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localității Aiudul de Sus.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 52 de ani, din localitate, în timp ce conducea o bicicletă, pe strada Abrudului, ar fi intrat în coliziune cu un motociclu care circula pe DJ 107 I. Era condus de un bărbat de 50 de ani, din județul Constanța.

În urma evenimentului, conducătorul bicicletei a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Bărbații au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă

