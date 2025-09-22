ACCIDENT rutier pe DJ 142K, lângă Cetatea de Baltă. Doi pasageri răniți după ce șoferul băut s-a răsturnat cu mașina

Un accident rutier s-a produs duminică seara pe DJ 142 K, în afara localității Cetatea de Baltă.

O mașină s-a răsturnat după ce șoferul băut nu a adaptat viteza într-o curbă. Doi tineri, pasageri, au fost răniți.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 septembrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 142 K, în afara localității Cetatea de Baltă, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, în timp ce conducea un autoturism, pe un sector de drum în curbă, nu ar fi adaptat viteza de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, doi tineri, în vârstă de 24, din județul Arad, respectiv 16 ani, din localitatea Cetatea de Baltă, pasageri în autoturismul condus de bărbatul de 29 de ani, au suferit leziuni corporale ușoare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

