Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: Un autoturism implicat. Trafic îngreunat

Un accident rutier a avut loc duminică, 7 decembrie, în jurul orei 9.20, pe DN 1 la ieșirea din Aiud spre Teiuș.

Din primele informații în accidentul rutier a fost implicat un singur autoturism. Potrivit ISU Alba, din informațiile primite prin 112, în autoturism ar fi o persoană încarcerată între fiarele mașinii.

La fața locului intervin pompierii din Aiud cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

Trafic îngreunat în zona accidentului

UPDATE 9.40: Reprezentanții IPJ Alba au dedclarat că traficul rutier este îngreunat pe DN 1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș, la kilometrul 406, din cauza unui accidentului rutier.

Pompierii au extras o tânără din autoturism

UPDATE 9.45: Reprezentanții ISU Alba au declarat că persoana încarcerată între fiarele mașinii a a fost a fost extrasa de către pompieri din autoturism si predată echipajului medical pentru acordarea asistentei medicale necesare. Este vorba despre o tânără în vârstă de aproximativ 20 de ani.

