Accident rutier pe Transalpina, după Șugag. Pompierii din Sebeș au intervenit pentru acordarea primului ajutor

Accident rutier pe Transalpina: Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit, miercuri, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor medical, la un accident rutier produs pe Transalpina (DN 67 C), produs după localitatea Șugag.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de ISU Alba, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier nu au fost persoane încarcerate.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, care au acționat pentru securizarea zonei și evaluarea eventualelor victime.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

