Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie

Publicat

acum 4 secunde

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu: Microsoft a anunțat că Orientul Mijlociu „poate înregistra o latență crescută din cauza întreruperilor cablurilor submarine din Marea Roșie”.

Compania cu sediul în Redmond, Washington, nu a dat imediat detalii, deși a afirmat că traficul de internet care nu trece prin Orientul Mijlociu „nu este afectat”, a transmis Mediafax.

NetBlocks, care monitorizează accesul la internet, a declarat că „o serie de întreruperi ale cablurilor submarine din Marea Roșie au degradat conectivitatea la internet în mai multe țări”, printre care India și Pakistan. Compania a dat vina pe „defecțiuni care afectează sistemele de cabluri SMW4 și IMEWE din apropierea orașului Jeddah, Arabia Saudită”.

În Emiratele Arabe Unite, utilizatorii de internet din anumite rețele s-au plâns de viteze mai mici ale internetului.

Întreruperea liniilor survine în contextul în care rebelii Houthi din Yemen continuă să lanseze o serie de atacuri împotriva Israelului, ca urmare a războiului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza.

Israelul a răspuns cu atacuri aeriene, inclusiv unul care a ucis lideri de vârf ai mișcării rebele.

