Acțiune a Poliției Rutiere pe DN7 în Alba, Sibiu și alte șase județe din țară, în intervalul orar cu risc maxim de accidente

Polițiștii rutieri sunt prezenți, vineri, pe DN7, într-o acțiune derulată în județele Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov. Aceștia acționează pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

Potrivit IPJ Sibiu, în anul 2025, pe DN7 au fost înregistrate 286 accidente grave, soldate cu 373 de victime.

Ziua cu cele mai multe accidente este vinerea, iar intervalul orar cu risc maxim este 14.00-18.00, potrivit sursei citate.

Principalele cauze ale accidentelor

Principalele cauze ale accidentelor produse pe DN7 sunt

neacordarea de prioritate a vehiculelor

nerespectarea rgimului legal de viteză

distragerea atenției

adormire la volan

indisciplină pietonală

Filtre în trafic

Potrivit IPJ Hunedoara, activitățile se desfășoară în sistem RELEU, la nivelul structurilor rutiere competente teritorial pe sectoarele de drum tranzitate de DN7, având ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

Pentru identificarea și sancționarea comportamentelor periculoase, polițiștii utilizează echipamente radar și cele de testare a consumului de alcool sau droguri, în vederea înregistrării abaterilor de la regimul legal de viteză și a altor încălcări ale normelor rutiere.

Pe lângă activitățile de control, polițiștii rutieri adresează recomandări tematice tuturor persoanelor oprite în trafic. De asemenea, sunt desfășurate campanii de informare, prin distribuirea de materiale educative șoferilor opriți în filtre, precum și prin transmiterea de mesaje publice prin mijloacele de comunicare.

La această acțiune participă și specialiști din cadrul Registrului Auto Român, care fac verificări tehnice în trafic, cu accent pe identificarea defecțiunilor ce pot contribui la producerea accidentelor rutiere, în special în condiții specifice sezonului rece.

