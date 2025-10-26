Acțiune a polițiștilor, pe raza municipiului Blaj. Două permise de conducere reținute și amenzi de peste 8.600 de lei

Acțiune a polițiștilor, pe raza municipiului Blaj. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 octombrie 2025, în intervalul orar 17:00 – 21:00, Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 54 de verificări de persoane, au fost verificate 34 de autovehicule și au fost constatate 32 de abateri de natură contravențională, dintre care 17 la Legea 61/1991 și 15 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.684 de lei.

Au fost reținute 2 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

