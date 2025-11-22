Connect with us

Acțiune a polițiștilor, vineri noaptea, la Alba Iulia. Peste 120 de autovehicule verificate și amenzi de 14.000 de lei

Publicat

acum 34 de secunde

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2025, în intervalul orar 20:00 – 00:00, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 177 de verificări de persoane, au fost verificate 123 de autovehicule și au fost constatate 41 de abateri de natură contravențională, dintre care 15 la Legea 61/1991 și 26 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 14.107 lei.

