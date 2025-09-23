Connect with us

Acțiunile polițiștilor de frontieră și jandarmilor în spații publice înregistrate fără acordul persoanelor. Ce date sunt colectate

acum 2 ore

Acțiunile polițiștilor de frontieră și jandarmilor în spații publice vor putea fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare fără consimțământul persoanelor vizate. Senatul a adoptat modificare în legislație, luni, în calitate de for decizional.

Actul normativ prevede că baza de date pe care o organizează Poliția de Frontieră în exercitarea atribuțiilor va conține și evidențele informatizate referitoare la:

  • date privind cererile de asistență polițienească și informații operative primite sau transmise din partea sau către partenerii de cooperare externi
  • documentele care însoțesc transportul de mărfuri
  • datele și informațiile privind societăți și organizații, privind persoanele și mijloacele de transport verificate în zona de competență.

Poliția de Frontieră. Ce date pot fi prelucrate

Cu privire la persoane, vor fi prelucrate prin sisteme manuale și automate de evidență, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și datele privind:

  • documentul de identitate sau pașaport
  • certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut sau utilizat
  • plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor deținute/utilizate
  • intrări sau ieșiri în sau din România sau alte state, consemne la frontier
  • datele biometrice privind imaginea facială și datele dactiloscopice, imaginea sau vocea
  • cazierul judiciar
  • calitatea deținută în societăți /cod unic de înregistrare, datele bancare, semnătura, telefon, fax, e-mail.

Cine are acces la date

La aceste date vor putea avea acces instituțiile cu atribuții de ordine publică, apărare și securitate națională, precum și cele cu atribuții în eliberarea de vize, pentru exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite, în baza unui document de colaborare/cooperare încheiat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu acestea.

Regulile privind păstrarea, actualizarea și utilizarea bazei de date vor fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

”În scopul realizării activităților de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor, prevenire și combatere a altor fapte ilegale, precum și de menținere a ordinii și siguranței publice acțiunile polițistului de frontieră în spații publice pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate.

Poliția de Frontieră Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activități desfășurate în locuri publice din zona de competență, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracțiuni sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea și siguranța publică’, prevede proiectul de act normativ.

Baza de date la Jandarmeria Română

De asemenea, Jandarmeria Română își va organiza o bază de date care conține evidențe informatizate referitoare la date privind persoanele care au fost sancționate contravențional de către jandarmi, la persoanele cărora le-au fost întocmite acte de către jandarmi, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală, la persoanele care fac obiectul unor măsuri procesuale dispuse de organele judiciare, la alte evidențe necesare.

Cu privire la persoane, vor fi prelucrate, după caz, prin sisteme manuale și automate de evidență, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu:

  • numele și prenumele, numele anterior, numele de familie la naștere, pseudonimele sau poreclele
  • sexul
  • data și locul nașterii
  • codul numeric personal
  • seria și numărul actului de identitate
  • cetățenia
  • adresa de domiciliu, reședință
  • datele din pașaport, permis de conducere, certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut, utilizat
  • date privind plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor deținute/utilizate
  • ocupație, profesie și loc de muncă;
  • imaginea; voce; calitatea deținută în societăți /cod unic de înregistrare;
  • semnătură; semnalmente; semne particulare; calitatea de suporter al unui club sportiv; comportamentul.

”În scopul apărării ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, prevenirii și descoperirii infracțiunilor, a pazei și protecției obiectivelor și transporturilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române, precum și combaterii actelor de terorism, acțiunile jandarmilor în spațiile publice pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate.

Jandarmeria Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activități desfășurate în locuri publice, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracțiuni sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea și siguranța publică’, prevede actul normativ.

Potrivit proiectului, se va interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate.

