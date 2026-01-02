Connect with us

Lucrări de modernizare la clădirea Serviciului de Medicină Legală al Spitalului din Alba Iulia. Licitație, în SEAP

Publicat

acum 2 ore

Lucrări de modernizare la clădirea Serviciului de Medicină Legală al Spitalului din Alba Iulia. Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a lansat pe 28 decembrie, în platforma SEAP, o licitație pentru lucrări de reparații la clădirea în care funcționează Medicina Legală. Lucrările propuse vizează printre altele optimizarea fluxurilor, asigurarea microclimatului optim și asigurarea unor finisaje de calitate, durabile și ușor de întreținut.

Valoarea totală estimată a investiției este de 1.584.883,77 de lei, fără TVA.

Lucrări de modernizare la clădirea Serviciului de Medicină Legală al Spitalului din Alba Iulia

Potrivit documentației, Serviciul de Anatomie Patologică și Serviciul de Medicină Legală ale Spitalului Judeţean Alba funcționează într-un imobil P+2E situat în zona centrală a curții spitalului, în apropierea clădirii centralei termice și a secției de psihiatrie aflată în curs de execuție.

Clădirea este folosită de medici, de criminaliști, dar și de specialişti din alte domenii de activitate. Dispune de laborator de anatomie patologică, cameră rece, săli de necropsie, laborator pentru analize toxicologice, spaţii pentru depozitarea reactivilor medicali şi alte spații adiacente activității.

Parterul adăposteste morga spitalului iar cele două etaje birouri și laboratoare specifice.

Starea tehnică actuală a clădirii este bună din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sub aspectul eficienței energetice asigurată în urma lucrărilor de anvelopare care au fost finalizate și care asigură un grad corespunzător de izolare termică și sub aspectul stabilității, cladirea având o structură stabilă, fără tasări, fisuri.

În privința siguranței în exploatare și economiei de energie în exploatarea instalațiilor se remarcă deficiențe privind starea tehnică a instalațiilor electrice, termice, sanitare și a finisajelor.

Configurația spațiilor este necorespunzătoare la parter cu implicații negative directe asupra functionalității.

Principalele lucrări propuse în cadrul proiectului

Principalele intervenţii la clădire au scopul de a asigura spaţiile, funcțiunile, instalațiile și dotările conforme cu normele în vigoare.

Astfel, vor fi realizate noi compartimentări, se vor implementa soluţii pentru instalații termice, sanitare şi electrice moderne, sigure și durabile, menite să reducă consumurile de utilități, iar finisajele afectate sau necorespunzătoare vor fi refăcute. Incălzirea și ventilarea spațiilor se va realiza cu ajutorul aparatelor interioare de tip ventiloconvector.

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la etajul întâi, se propune montarea unei platforme elevatoare pe plan înclinat, amplasată pe casa scării interioare, care permite deplasarea între niveluri și asigură legătura directă cu spaţiile de la etajul întâi.

În clădire vor fi menținute funcțiunile existente și completate cu câteva noi spaţii necesare pentru asigurarea fluxurilor.

Vor fi realizate intervenții la structura și finisajele clădirii și vor fi realizate instalațiile de avertizare, alarmare, evacuare incendiu conform normelor actuale.

Se va implementa un sistem de iluminat cu LED în toate încăperile din clădire astfel încât consumul de energie să fie cât mai mic posibil.

Pentru creşterea nivelului de protecție al clădirii se prevede o instalaţie de televiziune cu circuit închis care să supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes.

Pentru restrictionarea accesului în clădire a personelor neautorizate, clădirea va fi prevăzută cu puncte de control al acceselor.

Se propune dotarea încăperilor de la nivelul parter, din încăperile autopsie și sala de pregătire cu hote profesionale amplasate deaspura meselor. Acestea vor avea o capacitate de 1400 mc şi se vor comanda manual.

În total se vor amplasa 3 hote de exhasutare. Tubulatura de evacuare se va ampalsa pe tavanul încăperilor și se vor dota cu filtre înainte de evacuarea în spațiul exterior. Dimensiunea hotelor de extracție este de 2400 x 1000 mm și se vor amplasa centrat deasupra meselor de autopsie.

