ADMITERE la școlile de poliție, jandarmi și pompieri 2022: ASTĂZI au început înscrierile. Ce trebuie să știe candidații

Ofensiva Rusiei în Ucraina a intrat în a 12-a zi. Se vor încerca noi evacuări ale civililor din zonele de război și va avea loc o nouă rundă de negocieri. Între timp, Rusia a intensificat bombardamentele în mai multe orașe ucrainene.



La Mariupol, oraș aflat sub asediu, fără apă și energie electrică, situația este din ce în ce mai dificilă. Autoritățile ucrainene vorbesc despre o ofensivă puternică pregătită pentru capitala Kiev.

Ucraina a făcut presiuni pentru a primi noi ajutoare din partea Occidentului, printre care mai multe sancţiuni împotriva Rusiei şi arme pentru Kiev.

Au fost tentative eșuate de a evacua în siguranță populația din mai multe orașe atacate de ruși. Aceștia nu au oprit bombardamentele, în zone unde ar fi trebuit să fie armistițiu temporar. La Irpin, în imediata apropiere a capitalei Kiev, au murit cel puțin opt civili, duminică, în încercarea de a părăsi orașul, potrivit administrației locale.

În 65 de oraşe din Rusia au fost arestate 4.640 de persoane, duminică. Aproximativ 1.700 de persoane au fost arestate doar la Moscova. Numărul protestatarilor reţinuţi de la declanşarea operaţiunii militare ruse la 24 februarie este de peste 13.000, potrivit OVD-Info.

Luni, 7 martie – a 12-a zi de război (în actualizare)

Armata rusă va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare în orașele ucrainene, astăzi la ora 10.00 (Interfax). Coridoarele sunt pentru a permite evacuarea civililor, sunt din Kiev, Mariupol, Harkov și Sumy

Decizia ar fi fost luată la cererea președintelui francez Emmanual Macron, potrivit Interfax, care citează Ministerul rus al Apărării.

Două promisiuni anterioare de încetare a focului din partea Rusiei nu au fost onorate.

Statul Major al armatei ucrainene a anunţat că trupele ruse se pregătesc să ia cu asalt capitala Kiev. Trupele ruse „încearcă să obţină un avantaj tactic pentru a ajunge la periferia estică a Kievului, prin cartierele Brovarski şi Borispil”.

„Un număr relativ mare de echipament (militar) rusesc şi de trupe ruse sunt concentrate în apropierea Kievului”, a declarat la televiziunea ucraineană consilierul Ministerului de Interne, Vadim Denisenko, citat de ziarul online Ukrainska Pravda

Oficial, sunt 8 coridoare de încetare a focului şi umanitare. Zelenski se simte abandonat: „Occidentul nu reacţionează”.

explozie puternică la Luhansk; depozit de petrol în flăcări

Odată cu lăsarea nopții, rușii au intensificat bombardamentele asupra orașelor din Ucraina. Este vorba despre localități din centrul, nordul și sudul țării -consilierul prezidențial Oleksiy Arestovich (The Guardian)

Mykolaiv: oamenii își văd, disperați, locuințele distruse

Orașul Mykolaiv după bombardamente

Anonymous susține că a întrerupt programele tv de stat din Rusia (Rusia 24, Channel One, Moscow 24) și serviciile de streaming Wink și Ivi pentru a transmite imagini cu războiul din Ucraina

Principalele momente ale zilei de duminică

Administraţia Vladimir Putin a avertizat statele vecine cu Ucraina, în special România, să nu permită staţionarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora în conflictul cu Rusia. „Utilizarea reţelei de aeroporturi militare ale acestor ţări pentru a servi ca baze pentru avioane militare ucrainene şi utilizarea ulterioară a acestora contra forţelor armate ruse ar putea fi considerate ca fiind implicări ale acestor ţări într-un conflict armat” – Igor Konaşenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării

orașul Ciuhuiiv (regiunea Harkiv) a fost eliberat – Statul Major a Forțelor Armate din Ucraina

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat că un ofiţer rus se află în prezent la conducerea tehnică a centralei nucleare de la Zaporojie, bombardată şi ocupată de Rusia în timpul invaziei sale în Ucraina, ceea ce contravine principiilor de bază pentru funcţionarea sigură a acesteia

Franţa a trimis în Ucraina „diverse produse medicale”, printre care iod, pentru protecţie în cazul unui accident nuclear în cursul luptelor cu armata rusă

Ministerul rus al Apărării a avertizat angajaţii companiilor ucrainene din domeniul apărării cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de înaltă precizie

Ucraina nu este dispusă să facă compromisuri cu privire la integritatea sa teritorială în negocierile cu Rusia, dar este deschisă să discute despre o renunțare la aderarea la NATO

aproape 20.000 de voluntari străini s-au oferit să ajute Ucraina în lupta împotriva Rusiei – ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba

preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminică „extremiştii ucraineni” de incidentul care a avut loc la 3 martie la centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, a anunţat Kremlinul,

s-a încercat evacuarea civililor la Mariupol, însă bombardamentele rușilor au continuat, chiar dacă înțelegerea era de armistițiu temporar în zonă; la fel în Irpin – acolo rușii au deschis focul asupra oamenilor care încercau să fugă din oraș

aeroportul din Vinița a fost distrus. Potrivit președintelui Zelenski, rușii au lansat 8 rachete asupra acestui obiectiv

au fost noi discuții între președintele Franței, Emmanuel Macron și cel al Rusiei, Vladimir Putin, dar și între Putin și Erdogan. Președintele turc Erdogan i-a cerut lui Putin să înceteze focul. Putin a cerut Ucrainei să se predea

au fost proteste în mai multe orașe ucrainene, dar și la Moscova

SUA iau în calcul să trimtă Poloniei aeronave militare dacă Varșovia decide să trimită Ucrainei avioane de luptă

peste 1,5 milioane de oameni ar fi fugit de război din Ucraina – cea mai rapidă criză a refugiaţilor de după al doilea Război Mondial, potrivit ONU

Maia Sandu: Rep. Moldova are nevoie de sprijin financiar internațional pentru a face față valului de refugiați; nu au fost înregistrate mișcări deosebite în zona Transnistria.

Ucraina negocia și evacuarea civililor din orașele Hostomel și Bucha de lângă Kiev; acestea erau bombardate constant de forțele ruse, a susținut Aleksei Arestovich

baza aeriană a armatei ucrainene de la Starokosteantîniv, atacată cu arme cu rază lungă de acţiune de mare precizie

peste 11.000 de soldați ruși ar fi murit, ar fi fost răniți sau capturați în primele șase zile ale războiului din Ucraina

Ucraina ar fi reușit până acum să distrugă echipamente militare rusești în valoare de 3 miliarde de dolari, scrie publicația Forbes Ucraina

PayPal și-a închis serviciile în Rusia; cardurile emise de băncile rusești nu vor mai fi acceptate de rețeaua Mastercard și că orice Mastercard emis în afara țării nu va funcționa la comercianții sau bancomatele ruse; decizii similare – American Express; Netflix se închide în Rusia

orașul Borodeanka, în apropiere de Kiev, distrus aproape complet

Grupul Wagner, armata privată a lui Putin, recrutează noi mercenari să lupte în Ucraina

Hackerii Anonymous susțin că au spart site-ul serviciului secret rus FSB

Zelenski face apel la ucrainenii din orașele ocupate să continue rezistența

