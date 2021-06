ADMITERE LICEU 2021: Probele de aptitudini, din 15 iunie. Calendar și metodologie pentru intrarea în clasa a IX-a

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. Numărul copiilor exploataţi prin muncă a crescut până la 160 de milioane la nivel mondial, înregistrându-se o creştere de 8,4 milioane în ultimii patru ani, în timp ce milioane de alţi copii sunt expuşi riscului ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19, potrivit unui nou raport publicat de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) şi UNICEF.

Raportul Child Labour „Global estimates 2020, trends and the road forward” (Exploatarea copiilor prin muncă: estimări globale pentru anul 2020, tendinţe şi perspective viitoare) – publicat înaintea Zilei mondiale împotriva exploatării prin muncă a copiilor, sărbătorită în 12 iunie – avertizează că progresele privind eliminarea exploatării copiilor prin muncă stagnează pentru prima dată în ultimii 20 de ani, inversându-se tendinţa descendentă din trecut, după ce numărul copiilor care muncesc a scăzut cu 94 de milioane în perioada 2000-2016.

Raportul semnalează o creştere semnificativă a numărului copiilor de 5-11 ani care sunt exploataţi prin muncă, aceştia reprezentând în momentul de faţă mai bine de jumătate din totalul înregistrat la nivel mondial.

Numărul copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 17 ani care prestează munci periculoase – definite ca fiind muncile care dăunează sănătăţii, securităţii sau dezvoltării morale a copiilor – a crescut cu 6,5 milioane din 2016, ajungând la 79 de milioane.

Instituită de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) în anul 2002, Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor are scopul de a atrage atenţia asupra dimensiunii acestui fenomen şi asupra măsurilor care trebuie luate pentru a elimina această practică. An de an, această zi aduce laolaltă guverne, angajatori şi organizaţii sindicale, societăţi civile, precum şi milioane de oameni din întreaga lume, pentru a evidenţia situaţia copiilor exploataţi prin muncă şi pentru a propune măsuri ce pot fi adoptate pentru protejarea acestora.

Pandemia de COVID-19 şi efectele economice şi asupra pieţei muncii se răsfrâng asupra vieţii oamenilor şi a nivelului de trai. Din nefericire, copiii sunt adesea primii care au de suferit. Criza poate face ca milioane de copii vulnerabili să ajungă în situaţia exploatării prin muncă. Deja, se estimează că 152 de milioane de copii sunt în această situaţie, din care 73 de milioane sunt implicaţi în activităţi periculoase. Aceşti copii sunt în prezent supuşi unui risc şi mai crescut de a se confrunta cu situaţii şi mai dificile şi cu intervale de muncă şi mai lungi, notează site-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite – www.un.org.

Un document comun ILO-UNICEF (Organizaţia Internaţională a Muncii – Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii), evaluează câteva principale canale prin care pandemia poate afecta progresul în eradicarea exploatării prin muncă a copiilor.

Africa se situează pe primul loc în topul regiunilor în ceea ce priveşte procentul (o cincime) cât şi numărul absolut al copiilor exploataţi prin muncă (72 de milioane). Asia şi Pacific se clasează pe locul secund luând în considerare ambii indicatori – 7% din toţi copiii şi 62 de milioane, în termeni absoluţi, sunt implicaţi în exploatare prin muncă în această regiune. Astfel, regiunile Africa, Asia şi Pacific cumulează în total aproape nouă din zece copii implicaţi în exploatarea la nivel global. Restul copiilor implicaţi se află în regiunile America (11 milioane), Europa şi Asia Centrală (6 milioane) şi Statele Arabe (1 milion). În termeni de incidenţă, 5% dintre copii sunt implicaţi în exploatarea prin muncă în cele două Americi, 4% în Europa şi Asia Centrală şi 3% în Statele Arabe.

În timp ce procentul copiilor supuşi exploatării prin muncă este cel mai mare în ţările cu venituri scăzute, numărul absolut este de fapt mai mare în ţările cu venituri medii. Statisticile asupra numărului absolut de copii implicaţi în fiecare grup diferenţiat în funcţie de venitul naţional arată că un număr de 84 de milioane, adică 56% din toţi copiii supuşi exploatării prin muncă, trăiesc în state cu venituri medii şi alţi 2 milioane în ţări cu venituri mari.

Exploatarea prin muncă se concentrează în principal în sectorul agricol (71%), incluzând pescuitul, exploatarea forestieră, zootehnia şi acvacultura, urmând apoi serviciile (17%) şi sectorul industrial, inclusiv minerit (12%).

Procentul de copii implicaţi în exploatarea prin muncă este de aproape unul din zece, la nivel mondial. Deşi numărul copiilor implicaţi în muncă a scăzut cu 94 de milioane din 2000, rata reducerii a încetinit cu două treimi în ultimii ani. Punctul 8.7 din Obiectivele de dezvoltare ale mileniului face apel la oprirea tuturor formelor de exploatare prin muncă a copiilor până în 2025.

Anul 2021 a fost declarat Anul Internaţional pentru Eliminarea exploatării prin muncă a copiilor. În iulie 2019, Adunarea Generală a adoptat în mod unanim rezoluţia privind această decizie şi a cerut Organizaţiei Mondiale a Muncii să preia iniţiativa implementării. Acest an internaţional va fi o ocazie ideală de a revigora eforturile de îndeplinirea a Obiectivului 8.7.

Încă de la fondarea sa, în anul 1919, OIM şi-a stabilit ca principal obiectiv eliminarea exploatării prin muncă a copiilor. OIM a adoptat şi supraveghează standardele de muncă ce includ conceptul de vârstă minimă de angajare sau de muncă. În acest sens, Convenţia nr. 138 din anul 1973 prevede ca vârsta minimă de angajare să nu fie mai mică decât vârsta la care se încheie învăţământul obligatoriu.

sursa: agerpres.ro