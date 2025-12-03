Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce și-a bătut nevasta până a bagat-o în spital

Un bărbat din Alba care și-a bătut nevasta până a bagat-o în spital, a fost trimis în judecată pentru violență în familie. Este un caz clasic de violență domestică, unde bărbatul agresiv și beat își bate nevasta lipsită de apărare.

Fapta s-a petrecut în locuința familiei, în noaptea de 7 septembrie 2025. Atunci în jurul orei 04.00, bărbatul a prins-o de păr pe femeie, a tras-o în bucătăria casei, și a lovit-o cu putere cu pumnii în față.

Totul s-a petrecut pe fondul geloziei și al consumului de alcool. În urma agresiunii, femeia a ajuns la spital și a avut nevoie de aproape 30 de zile de îngrijiri medicale.

Pentru fapta sa, bărbatul a fost trimis în judecată, acum el fiind în arest la domiciliu.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

