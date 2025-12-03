Connect with us

Ce ornamente de Crăciun sunt interzise pe mașini. Amenzi usturătoare pe care le riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier

Publicat

acum 49 de secunde

Ce ornamente de Crăciun sunt interzise pe mașini. Șoferii care aleg să își împodobească mașinile de sărbători trebuie să știe ce decorațiuni sunt permise și care sunt ornamentele care le pot aduce amenzi usturătoare sau îi pot lăsa fără certificatul de înmatriculare.

În preajma sărbătorilor, unii conducători auto aleg să-și împodobească mașinile. Printre cele mai des întâlnite decorațiuni festive se numără nasul roșu, coarnele de ren, panglicile sau luminițele de Crăciun.

Dacă unele ornamente sunt permise, altele ar putea să le aducă șoferilor amenzi usturătoare și reținerea certificatului de înmatriculare.

Polițiștii spun că ornamentele sunt permise dacă nu obstrucționează vizibilitatea sau nu afectează funcționarea autovehiculului. Potrivit reprezentanților MAI, utilizarea unui sistem de iluminare auto neomologat este interzisă, ceea ce înseamnă că montarea unor decorațiuni iluminate este considerată ilegală.

Astfel, sunt permise decorațiunile care nu luminează, cum ar fi coarnele de ren, nasul roșu, stickerele tematice, jucăriile de pluș sau panglicile, cu condiția ca acestea să nu modifice structura mașinii, să nu interfereze cu sistemele tehnice (de exemplu farurile sau frânele) și să nu obstrucționeze câmpul vizual al șoferului.

Ce ornamente de Crăciun sunt interzise pe mașini. Ce prevede Codul rutier

Potrivit polițiștilor, majoritatea decorațiunilor sunt complet legale, însă există și câteva excepții. De exemplu, în cazul în care sunt depistați cu luminițe pe mașini, aceștia riscă amenzi usturătoare și pot rămâne fără talon.

Potrivit art. 102, alin (1) lit. 36 din OUG 195/2002 – Codul rutier, constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a: aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare.

Contravențiile încadrate în clasa a IV-a de sancțiuni prevăd între 9 și 20 puncte-amendă. Astfel, având în vedere că punctul amendă are o valoare de 202,5 lei, cei care încalcă regulile riscă amenzi cuprinse între 1.822,5 și 4.050 lei.

De asemenea, potrivit Codului Rutier, constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni – montarea la autovehicul a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate.

Contravențiile încadrate în clasa a III-a de sancțiuni prevăd între 6-8 puncte de amendă, respectiv amenzi cuprinse între 1.215 și 1.620 lei.

Potrivit art. 112, alin (1) din Codul Rutier, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în cazul în care autovehiculul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afișe sau reclame publicitare, folii neomologate și/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât și din exterior.

Totodată, certificatul de înmatriculare se reține și dacă autovehiculul are aplicat pe partea frontală și/sau posterioară a acestuia afișe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare.

În aceste cazuri, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

foto: Imagine generată cu ajutorul AI Sora

Ultimele articole pe alba24
