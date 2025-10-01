Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri: înscrieri, locuri, probe, calendar

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025: în perioada 1-17 octombrie se fac înscrieri pentru școlile postliceale de agenți de poliție, subofițeri de jandarmi sau pompieri și maiștri militari auto. Ministerul Afacerilor Interne a publicat locurile disponibile și condițiile de desfășurare a examenelor de admitere.

Sunt disponibile peste 2.800 de locuri la școlile de agenți de poliție, școlile de subofițeri de jandarmi și de subofițeri de pompieri. Pe aceste locuri au prioritate candidații care au obținut cel puțin nota 6 la admiterea la Academia de Poliție dar nu au fost admiși și vor să se înscrie la școlile postliceale MAI.

Locuri disponibile:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina: 1340 locuri

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca: 300 locuri

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea: 240 locuri

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani: 350 locuri

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni: 350 locuri

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești: 300 de locuri.

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri. Înscrieri

Cererea tip de înscriere și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la data de 17 octombrie 2025, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere.

Unitățile de recrutare sunt inspectoratele județene de poliție, inspectoratele de jandarmi și inspectoratele pentru situații de urgență, după caz.

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Prin excepție, se înscriu prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul MAI”:

candidații care optează pentru Școala de Pregătire a Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, recrutați de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române și structura centrală din cadrul IGPF

candidații care optează pentru Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani sau Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

Acești candidați își creează un cont în Hub și îl validează conform instrucțiunilor prezentate pe portal. Completarea datelor de înscriere la concurs, precum și încărcarea documentelor solicitate se realizează la secțiunea Învățământ din Hub. Numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs, atribuit prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul MAI”, devine şi cod unic de identificare a acestuia folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri. Dosarul de recrutare

Actele pentru dosarul de recrutare pot fi depuse de către candidați până în 3 noiembrie.

În acest termen, Centrul de Psihosociologie al MAI finalizează activitatea de evaluare psihologică și, după caz, de soluționare a eventualelor contestații.

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

copia diplomei echivalente obținute în străinătate

traducerea legalizată a diplomei echivalente

atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

Admitere școli MAI, sesiunea toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri. Model documente înscriere

Admitere școli MAI 2025 – sesiunea toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri. Calendarul probelor

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile de recrutare.

7-12 noiembrie 2025: Proba de evaluare a performanței fizice se susține de către candidații care sunt declarați „apt psihologic”, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție.

15 noiembrie 2025: Proba de evaluare a cunoștințelor – susținută de candidații care au promovat proba de evaluare a performanțelor fizice. Se desfășoară la unitățile de învățământ pentru care candidații au optat

24 noiembrie – 19 decembrie 2025: examinarea medicală – candidații care au promovat proba de evaluare a cunoștințelor, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în limita locurilor disponibile, pe baza unor programări ce vor fi comunicate

Probele de concurs

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice.

Acestea sunt evaluate cu:

note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor

note de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice.

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă prevăzută:

subiecte din disciplinele: limba română – 40% şi limbă străină – 15%

subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%

subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%.

Se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 24 decembrie 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News