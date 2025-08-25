ADR Centru cumpără un autoturism electric și alte cinci mașini plug-in hybrid. Care este valoarea investiției

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru cumpără un autoturism electric și alte cinci mașini plug-in hybrid. Investiția se ridică la peste 870.000 de lei.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a lansat pe 22 august, în SEAP, o licitație pentru achiziția a șase autovehicule, respectiv o mașină electrică și cinci autoturisme plug-in hibrid.

Valoarea estimată a contractului este de 876.000 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, pentru îndeplinirea atribuțiilor ADR Centru legate de gestionarea programelor, este necesară achiziția a 6 autovehicule categoria M1 (din care 5 bucăți care respecta normele de poluare Euro 6 și 1 bucată pur electrică).

Achiziția autoturismelor va duce la îmbunătățirea calității rezultatelor structurilor AM PR Centru și OI PTJ, atât la creșterea eficienței procesului de desfășurare a activităților zilnice, dar și o mai bună derulare a misiunilor de verificare a proiectelor din Regiunea Centru, la care accesul se realizează pe drumuri asfaltate, neasfaltate, realizate din materiale precum pietriș sau nisip, atât în condiții normale cât și în condiții de iarnă, în funcție de locația investiției.

Autoturismele vor îndeplini condițiile legate de fiabilitate, securitate, protecție ambientală la nivelul normelor europene actuale de poluare şi vor asigura o fiabilitate ridicată precum si o mentenanță scăzută, fapt ce va duce la o îmbunătățire a activității si o scădere a costurilor de întreținere.

Caracteristici tehnice:

Autoturisme plug-in hybrid

An producție – 2024-2025

Tracțiune – Față

Carburant motor termic – Benzină/motorină

Cilindree – Maxim 2500 cc

Norma de poluare – Minim Euro 6

Transmisie – Automată

Culoare – Nuanțe de gri

Emisii CO2 WLTP combinate(g/km) – Mai mici de 50 g/km

Autonomie în mod electric, combinat – Min 50 km

Capacitate bateriei – Minim 14 KWH

Autonomie in electrică – Minim 60 km

Autoturism nepoluant pur electric

An producție – 2024-2025

Tracțiune – Spate

Număr uși – 5

Tip motorizare – Electrică

Capacitate baterie – Minim 70 kwh

Tip baterie – Lithium-ion

Putere maximă de încărcare AC – Minim 10 kw

Transmisie – Automată

Autonomie electrică (WLTP) – Minim 450 km

Culoare – Nuanțe de gri

