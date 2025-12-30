Connect with us

Eveniment

ADR Centru vă urează An Nou Fericit! (P)

ADR Centru felicitare an nou fericit 2026

Publicat

acum 49 de secunde

Am parcurs un an în care am muncit cu toții pentru comunitățile din Regiunea Centru, anul în care România a atins maturitatea în calitate de membru al Uniunii Europene.

Privim cu entuziasm către viitor și vă asigurăm de întreaga noastră deschidere pentru continuarea și dezvoltarea colaborărilor viitoare, cu aceeași dedicare, profesionalism și pasiune pentru excelență.

Pentru Noul An 2026 ne dorim să găsim noi oportunități care să ne ofere forța de a atinge, împreună, cele mai ambițioase obiective!

Tuturor partenerilor și colaboratorilor Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru

An Nou minunat, cu nenumărate bucurii!

LA MULȚI ANI!

Simion CREȚU,

Director general ADR Centru

