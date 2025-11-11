Connect with us

AJPIS Alba: 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de peste 19,8 milioane de lei, pentru anul 2026

Publicat

acum O oră

Creștere a solicitărilor de subvenții pentru serviciile de asistență socială în județul Alba. Potrivit AJPIS Alba, pentru anul 2026, 14 furnizori de servicii sociale au solicitat fonduri de peste 19,8 milioane de lei pentru 97 de unități de asistență socială, care deservesc peste 2.200 de beneficiari.

În conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România pot primi subenții de la bugetul de stat care vor fi utilizate în exclusivitate pentru  serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit legii, au dreptul să beneficieze de acestea.

Ca și condiții de eligibilitate, furnizorii de servicii sociale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
  • deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie.

Cuantumul subvenției lunare acordate de stat pentru o persoană asistată

Cuantumul lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată:

  • maxim 1.000 de lei/persoană, pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepţia adăposturilor de noapte;
  • maxim 600 de lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum şi pentru adăposturile de noapte.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune anual până la finalul lunii septembrie a anului în curs pentru anul următor, astfel:

  • fie în format scris, pachet închis depus la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială,  în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociația/fundația/cultul;
  • fie electronic pe adresa de e-mail subventii_lg34@mmanpis.ro.

Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, AJPIS Alba acordă subvenții pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

  • a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar;
  • b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roţi, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale şi ai centrelor de zi;
  • c) pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale sau alte servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roţi.
  • d) de întreţinere şi gospodărie, exclusiv pentru plata serviciilor: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet, aferente sediului unității de asistență socială.

Evoluția solicitărilor în județul Alba

Comparativ cu anul anterior, când 9 furnizori au solicitat subvenții pentru 2025, acoperind 71 de unități și aproximativ 1.668 de beneficiari, cifrele pentru 2026 arată o creștere substanțială. Numărul furnizorilor a crescut la 14, unitățile de asistență socială la 97, iar beneficiarii la peste 2.200 de persoane.

Potrivit AJPIS, la nivelul județului Alba, în anul 2024 au solicitat subvenții conform Legii nr.34/1998 , pentru anul 2025, un număr de 9 furnizori de servicii sociale, respectiv:

  • Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia,  pentru un număr de 40 unități de asistență socială și un număr de 672 beneficiari;
  • Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Ocna Mureș, pentru un număr de 4 unități de asistență socială și un număr de 90 beneficiari;
  • Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj, pentru un număr de 5 unități de asistență socială și un număr de 158 beneficiari;
  • Asociația Maria Mirabela, pentru un număr de 4 unități de asistență socială și un număr de 90 beneficiari;
  • Asociația Maria Eliseea Baia de Arieș,  pentru un număr de 4 unități de asistență socială și un număr de 55 beneficiari;
  • Asociația Satul Bunicilor, pentru o unitate de asistență socială și un număr de 45 beneficiari;
  • Asociația Sfântul Andrei Bărăbanț, pentru o unitate de asistență socială și un număr de 30 beneficiari;
  • Asociația Steaua Speranței,pentru un număr de 3 unități de asistență socială și un număr de 60 beneficiari;
  • Asociația AS 2001 Alba Iulia,pentru un număr de 9 unități de asistență socială și un număr de 468 beneficiari.

În perioada ianuarie-septembrie 2025, media lunară a beneficiarilor de subvenții a fost de 1.683 iar suma plătită a fost de 10.331.789 lei.

În cursul lunii septembrie 2025, au fost depuse cereri pentru acordarea subvenției în anul 2026 de către un număr de 14 furnizori de servicii sociale cu 97 unități de asistență socială care furnizează servicii pentru un număr de 2.247 beneficiari/lună suma solicitată fiind de 19.864.800 lei.

