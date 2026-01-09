Connect with us

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%

acum 3 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru, arată datele prezentate de INS. Rata şomajului  în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,0%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna octombrie 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Cei mai afectați sunt tinerii cu vârsta de până la 24 de ani. 

Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493,7 mii persoane:

  • în creștere față de luna precedentă (487,3 mii șomeri în luna octombrie);
  • în creștere față de aceeaşi perioadă a anului precedent (455,4 mii șomeri în luna noiembrie 2024).

Pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,1% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,9% în cazul celor de sex feminin).

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie – septembrie 2025.

1 Comentariu

  1. Pamfil

    vineri, 09.01.2026 at 08:26

    lasa ca au manele, pacanele, tictoc, feisbuc si droguri ieftine (da! droguri!!!).

    Toti sunt prea smecheri sa lucreze, asteapta combinatia cu care sa dea lovitura.Pana le traiesc parintii e caterinca, dup-aia, mananca smecherie.

