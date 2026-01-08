Liberalizarea prețului la gaze, din 1 aprilie 2026: ce se întâmplă cu facturile, cât vor plăti românii și ce pot face consumatorii

Schema de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la 1 aprilie 2026. După această dată, statul nu va mai impune un preț final, iar consumatorii, casnici și noncasnici, vor plăti prețul din contractele de furnizare, direct influențat de evoluția pieței gazelor naturale.

Ce se întâmplă până la 31 martie 2026

Până la finalul lunii martie 2026, prețurile sunt plafonate astfel:

0,31 lei/kWh (cu TVA) pentru clienții casnici

0,37 lei/kWh (cu TVA) pentru clienții noncasnici cu un consum anual de maximum 50.000 MWh, pentru producătorii de energie termică și pentru anumite categorii reglementate

Această protecție dispare complet de la 1 aprilie 2026.

Furnizorii estimează scumpiri moderate: +5% la factură

Reprezentanții furnizorilor de energie susțin că eliminarea plafonării va conduce, cel puțin inițial, la o creștere relativ redusă a facturilor.

Președintele Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a declarat în decembrie 2025 că factura la gaze ar putea crește cu aproximativ 5% după 1 aprilie 2026.

De ce se estimează această creștere

În prezent, furnizorii achiziționează gaze pentru consumul casnic și termoficare la aproximativ 120 lei/MWh, la care se adaugă costurile de înmagazinare.

După liberalizare, achizițiile s-ar face la prețul pieței, estimat la circa 170 lei/MWh.

Exemple concrete: cât ar putea crește factura

Exemplu 1 – consumator casnic mediu

Consum: 1.200 kWh/lună (lună de iarnă)

1.200 kWh/lună (lună de iarnă) Factură actuală: 1.200 × 0,31 lei = 372 lei

1.200 × 0,31 lei = 372 lei După liberalizare (+5%): aprox. 391 lei

(+5%): aprox. 391 lei Diferență: +19 lei/lună

Exemplu 2 – consum anual de 12.000 kWh

Cost anual actual: 12.000 × 0,31 = 3.720 lei

Cost anual estimat după liberalizare: aprox. 3.900 lei

Diferență anuală: aprox.180 lei

Atenție: aceste calcule sunt orientative. Factura finală poate varia în funcție de contract, furnizor, sezon și evoluția pieței.

Avertismentul experților: „Liberalizare fără pregătire”

Dincolo de estimările optimiste ale furnizorilor, experții în energie avertizează că scumpirile pot fi mai mari dacă liberalizarea nu este gestionată corect.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță atrage atenția că România se află la a patra liberalizare a pieței energiei în ultimii cinci ani, fără să fi învățat suficient din experiențele anterioare.

Potrivit acestuia:

Incertitudinea privind regulile post-liberalizare creează o criză artificială pe piața angro

Producătorii și importatorii evită să scoată oferte

Furnizorii cumpără gaze mai scump, din lipsă de predictibilitate

Gazele achiziționate la prețuri ridicate în 2026 vor ajunge ulterior în depozite, ceea ce ar putea menține facturi mari și în iarna 2026–2027, avertizează Chisăliță.

Obligațiile furnizorilor și drepturile consumatorilor

În contextul expirării plafonării, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a impus obligații clare furnizorilor:

Aceștia trebuie să informeze clienții:

despre încetarea plafonării

despre prețul care se va aplica după 1 aprilie 2026

despre condițiile furnizării de ultimă instanță

Ce trebuie să știe consumatorii

Schimbarea furnizorului este gratuită

Nu presupune intervenții tehnice

Se poate face oricând

Ofertele pot fi comparate în Comparatorul ANRE

Cât de mare va fi șocul la factură

Estimările oficiale indică o creștere de aproximativ 5% după 1 aprilie 2026. Totuși, riscul unor scumpiri mai mari există, dacă liberalizarea va fi făcută fără un plan clar și fără măsuri de stabilizare a pieței angro.

Evoluția prețurilor la gaze în 2026–2027 va depinde decisiv de:

modul în care autoritățile gestionează tranziția

predictibilitatea oferită pieței

comportamentul furnizorilor și producătorilor

Pentru consumatori, informarea și compararea ofertelor rămân cele mai eficiente soluții pentru a limita impactul liberalizării asupra facturilor.

