Ajutoare pentru pensionari, în două tranșe, propuse de PSD. Cine se încadrează și câți bani ar putea primi în 2026

Ajutoare pentru pensionari, în două tranșe, propuse de PSD. Social-democrații au avansat o propunere prin care aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri reduse ar putea primi ajutoare financiare în cursul acestui an.

Măsura vizează persoanele cu pensii sub 3.000 de lei și presupune acordarea unor sume între 600 și 1.000 de lei, în funcție de nivelul pensiilor, în două tranșe.

Ajutoare pentru pensionari. Variante luate în calcul

Potrivit unor surse social-democrate, citate de Digi24, că există trei variante în acest moment în discuție:

Pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei, ajutorul propus este de 600 de lei . Această categorie cuprinde aproximativ 1 milion de pensionari. Pensionarii care se încadrează ar urma să primească câte 300 de lei, în lunile aprilie și decembrie.

. Această categorie cuprinde aproximativ 1 milion de pensionari. Pensionarii care se încadrează ar urma să primească câte 300 de lei, în lunile aprilie și decembrie. Pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei ar putea beneficia de 800 de lei , distribuiți în două tranșe de câte 400 de lei. Măsura s-ar aplica pentru circa 621.000 de pensionari, plățile fiind programate tot în lunile aprilie și decembrie.

, distribuiți în două tranșe de câte 400 de lei. Măsura s-ar aplica pentru circa 621.000 de pensionari, plățile fiind programate tot în lunile aprilie și decembrie. Cel mai substanțial ajutor, de 1.000 de lei, este destinat pensionarilor cu venituri sub 1.500 de lei. Această categorie include 1,24 milioane de beneficiari, care ar primi sumele tot în două tranșe.

Impactul bugetar

Social-democrații estimează că impactul total al măsurilor asupra bugetului de stat ar fi de 2,35 miliarde de lei.

Rămâne de văzut dacă propunerea va primi susținerea necesară în cadrul Coaliției de guvernare și dacă bugetul pe anul curent poate suporta această cheltuială suplimentară.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut miercuri necesitatea echilibrului între disciplina bugetară și responsabilitatea socială. „Înțelegem nevoia economiilor la buget, dar înțelegem și nevoia de solidaritate socială și nevoia de a compensa anumite categorii sociale”, a precizat oficialul, înainte de participarea la o ședință cu Sorin Grindeanu și ceilalți miniștri PSD pe tema bugetului.

