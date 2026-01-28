Fost deputat AUR de Alba și primar, ACHITAT la ÎCCJ pentru abuz în servciu și fals intelectual. Pentru ce fapte a fost judecat

Fostul deputat AUR de Alba, Daniel Gheorge Rusu, a fost achitat de magistrații ÎCCJ (Înalta Curte de Casație și Justiție). Acesta a fost judecat și achitat de magistrații ÎCCJ pentru mai multe acuzații: abuz în serviciu și participaţie improprie la fals intelectual.

Rusu a fost cercetat și trimis în judecată de DNA Alba Iulia pentru mai multe fapte documentate în perioada în care era primar al comunei Șpring (2016-2020). În viața sa politică, Rusu a trecut prin mai toate partidele politice: PNL, ALDE, AUR, AD și Forța Dreptei.

Pe lângă Rusu, trimis în judecată și achitat a mai fost un administrator de firmă, dar și compania acestuia. La momentul trimiterii în judecată, Rusu era deputat din partea partidului extremist AUR.

În data de 28 ianuarie 2026 magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis achitarea pentru toate capetele de acuzare. De asemenea magistrații au resprins și pretențiile financiare emise de primăria Șpring, al cărui primar a fost

Pentru ce a fost trimis în judecată fostul primar și deputat

La momentul trimiterii în judecată, procurorii DNA Alba Iulia au emis un comunicat de presă în care au evidențiat faptele pentru care Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis în judecată.

Mai jos redăm comunicatul DNA Alba Iulia.

” RUSU DANIEL GHEORGHE, la data faptelor primar al comunei Șpring, județul Alba, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul (4 fapte din care 2 în formă continuată),

- participație improprie la fals intelectual, în formă continuată,

SC TRANSILVANIA TOTAL INVEST SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

S.F.N., administrator al SC Transilvania Total Invest SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Ce au reținut procurorii în rechizitoriu: Lucrări la casă cu angajații primăriei

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 2016-2020, inculpatul Rusu Daniel Gheorghe, în calitate de primar al comunei Șpring, județul Alba, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară, în contextul în care, în mod nelegal:

- ar fi dispus, pe o perioadă de aproximativ șapte luni, ca în timpul programului de lucru mai mulți angajați ai instituției pe care o conducea și angajați ai Filialei Județene Alba a Comunelor din România (delegați să-și desfășoare activitatea în cadrul Primăriei comunei Șpring) să desfășoare, folosind utilaje ale primăriei, lucrări de construire la trei imobile, dintre care două aparțineau edilului.

A determinat o angajată să semneze documente

Ulterior, inculpatul Rusu Daniel Gheorghe ar fi determinat o subordonată să consemneze, fără vinovăție, date necorespunzătoare adevărului, cu ocazia completării foilor colective de prezență deși cunoștea faptul că numărul de zile lucrate de către angajații respectivi, menționate la rubrica ”zile lucrate”, nu ar fi corespuns adevărului.

- ar fi achitat administratorului SC Transilvania Total Invest SRL suma de 82.000 lei reprezentând contravaloarea unor servicii de curățare pășuni în condițiile în care activitățile respective nu ar fi fost executate, societatea nedispunând de resursa umană și utilajele necesare executării acelor obligații contractuale;

- ar fi dat spre folosință unei persoane o suprafața de 8,5 hectare de pășune pe termen nelimitat și gratuit;

- ar fi închiriat de la o societate comercială o suprafață de teren de 6.326,5 m.p. pentru a parca trei utilaje/autospeciale ce aparțineau primăriei comunei Șpring.

Prin demersurile menționate mai sus a fost produs primăriei comunei Șpring și Filialei Județene Alba a Comunelor din România un prejudiciu total de 175.376 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin celor trei inculpați.

Primăria comunei Șpring și Filiala Județeană Alba a Comunelor din România s-au constituit parte civilă în procesul penal”, se arată în comunicatul DNA de la acea vreme.

Achitare la Înalta Curte de Casație și Justiție

Potrivit minutei pe scurt a ÎCCJ achitarea a fost dată de magistrații instanței pe două considerente: art. 16 alin. (1) lit. a) „fapta nu există” și art. 16 alin. (1) lit. b) „teza I”, unde „fapta nu este prevăzută de legea penală” .

Redăm mai jos, integral, decizia ÎCCJ:

1.1.În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Rusu Daniel Gheorghe (...) pentru săvărşirea infracţiunilor de participaţie improprie la fals intelectual, prevăzută de art. 52 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 321 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (6 acte materiale,) ?i abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal – 7 acte materachitaiale. 1.2.În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Rusu Daniel Gheorghe (...) pentru săvărşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal (referitor la contractul nr. 2441/03.05.2019 încheiat cu SC Transilvania Total Invest SRL). 1.3.În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Rusu Daniel Gheorghe (...) pentru săvărşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea. nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal (referitor la contractul de comodat, fără număr, din data de 24.09.2020 încheiat cu numitul Schiau Ioan). 1.4.În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Rusu Daniel Gheorghe (...) pentru săvărşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (3 acte materiale referitor la contractul încheiat cu SC Agromec Cunţa SRL şi cele două acte adiţionale încheiate ulterior). 2.În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul Suciu Flavian - Nicolae (...) pentru săvărşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal. 3.În temeiul art.396 alin. 5 raportat la art.16 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpata SC Transilvania Total Invest SRL (...) pentru săvărşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal. În temeiul art. 25 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C. proc. pen. şi art. 1357 alin.1 C. Civil respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de UAT Com. Şpring împotriva inculpaţilor Rusu Daniel Gheorghe, Suciu Flavian - Nicolae şi SC Transilvania Total Invest SRL privind săvărşirea săvărşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal (referitor la contractul nr. 2441/03.05.2019 încheiat cu SC Transilvania Total Invest SRL). În temeiul art. 25 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C. proc. pen. şi art. 1357 alin.1 C. Civil respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de UAT Com. Şpring împotriva inculpatului Rusu Daniel Gheorghe privind săvărşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea. nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal (referitor la contractul de comodat, fără număr, din data de 24.09.2020 încheiat cu numitul Schiau Ioan). În baza art. 25 alin. 5 C. proc. pen., lăsa nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de către păr?ile civile UAT Com. Şpring şi Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România privind infracţiunile de abuz în serviciu indicate la punctele 1.1. şi 1.4. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen. ridică integral măsurile asiguratorii instituite, faţă de inculpata SC Transilvania Total Invest SRL, prin ordonan?a nr.52/P/2021 din data de 11.10.2023 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia (modificată, în cursul urmării penale prin ordonanţa nr.52/P/2021 din data de 29.11.2023 a aceleiaşi unităţi de parchet) şi restrânse de către instanţa de judecată, prin încheierea din 03.02.2025. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. proc. pen. ridică integral măsurile asiguratorii instituite, faţă de inculpatul Suciu Flavian Nicolae, prin ordonanţa nr. 52/P/2021 din data de 11.10.2023 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia. Conform dispoziţiilor art. 397 alin. 5 C. proc. pen. raportat la art. 25 alin. 5 C. proc. pen. menţine măsurile asigurătorii instituite, faţă de inculpatul Rusu Daniel Gheorghe, prin ordonanţa nr. 16/P/2022 din data de 29.09.2023 şi prin ordonanţa nr. 52/P/2021 din data de 13.10.2023, emise de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia (modificate în cursul urmării penale prin ordonan?ele nr. 52/P/2021 din data de 18.10.2023, respectiv din data de 17.11.2023 ale aceleiaşi unităţi de parchet) şi restrânse de instanţa de judecată prin încheierea din 25.05.2025, până la concurenţa sumelor echivalente prejudiciilor pretinse de părţile civile UAT Com. Şpring şi Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România, prin faptele de la punctele 1.1. şi 1.4, astfel cum au fost indicate în cererile de constituire de parte civilă, precum şi în vederea garantării plăţii cheltuielilor judiciare. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielilor judiciare ocazionate de soluţionarea prezentei cauze rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 28 ianuarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel în termen de zece zile.

