Connect with us

Eveniment

Ajutor de încălzire pentru familiile sărace: Care este pragul de venit pe membrul de familie, necesar pentru a beneficia

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 34 de secunde

Ajutor de încălzire pentru familiile sărace: Persoanele și familiile cu venituri mici vor beneficia și în acest sezon rece de ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, a anunțat ministrul muncii, Florin Manole. Ajutorul de încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor sau persoanelor singure, fără alte bunuri ori proprietăți, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 de lei de persoană, în cazul familiilor, și de până la 2.053 de lei, pentru o persoană singură.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, el a precizat că cererile se depun la sediul primăriilor din localitățile de domiciliu, iar plățile se vor face începând cu luna decembrie.

”Este o formă de sprijin pentru familiile și persoanele singure aflate în dificultate, pentru cei care trăiesc cu puține resurse.

Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie pe tot parcursul anului.

Cererile se depun simplu, la primărie, cu o declarație pe propria răspundere” a spus Florin Manole, citat de Rador.

Formularele pot fi obținute de la sediul și site-ul primăriei, sau de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială / al municipiului București.

ANPIS va efectua plățile pentru acest beneficiu social prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

Ajutor de încălzire pentru familiile sărace: Două milioane de ajutoare acordate sezonul trecut

Pentru sezonul rece trecut, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, a efectuat plata a două milioane de ajutoare și suplimente, aferente tuturor surselor de încălzire utilizate de populație, energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri,  însumând aproximativ 1,03 miliarde lei.

Pe ultimele patru sezoane reci (2021–2024), numărul total de ajutoare și suplimente plătite, conform Legii nr. 226/2021, a depășit 6,7 milioane, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.

„Aceste cifre reflectă efortul susținut în sprijinirea populației vulnerabile pentru a face față costurilor de încălzire în fiecare iarnă”, a subliniat ANPIS.

t

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 35 de secunde

Ajutor de încălzire pentru familiile sărace: Care este pragul de venit pe membrul de familie, necesar pentru a beneficia
Economieacum 36 de minute

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026. Cum explică ministrul Muncii și ce spun patronatele
Evenimentacum O oră

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut după ce s-a prezentat la Poliție pentru a declara un accident. Ce motiv au avut polițiștii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Atacurile de urs în județul Alba. În câte cazuri au intervenit jandarmii și ce măsuri sunt avute în vedere
Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 36 de minute

Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026. Cum explică ministrul Muncii și ce spun patronatele
Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

O nouă ediție de titluri de stat Fidelis, cele mai sigure instrumente de economisire disponibile în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș vrea în 2028 ca AUR să conducă CJ Alba, Primăriile Alba Iulia, Câmpeni și Blaj. Declarații la Alba Iulia
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 ore

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 4 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 2 ore

Report URIAȘ la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 2 noiembrie
tristețe. depresie sezoniera
Evenimentacum 15 ore

Depresia sezonieră: ce este și de ce apare. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă și ce putem face pentru a ne simți mai bine
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 20 de ore

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Actualitateacum o zi

Antibiotic de 100 de ori mai eficient împotriva superbacteriilor, descoperit accidental
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

tabla clasa scoala
Actualitateacum 22 de ore

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Educațieacum 3 zile

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Mai mult din Educatie