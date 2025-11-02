Ajutor de încălzire pentru familiile sărace: Care este pragul de venit pe membrul de familie, necesar pentru a beneficia

Ajutor de încălzire pentru familiile sărace: Persoanele și familiile cu venituri mici vor beneficia și în acest sezon rece de ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie, a anunțat ministrul muncii, Florin Manole. Ajutorul de încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor sau persoanelor singure, fără alte bunuri ori proprietăți, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 de lei de persoană, în cazul familiilor, și de până la 2.053 de lei, pentru o persoană singură.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, el a precizat că cererile se depun la sediul primăriilor din localitățile de domiciliu, iar plățile se vor face începând cu luna decembrie.

”Este o formă de sprijin pentru familiile și persoanele singure aflate în dificultate, pentru cei care trăiesc cu puține resurse.

Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie pe tot parcursul anului.

Cererile se depun simplu, la primărie, cu o declarație pe propria răspundere” a spus Florin Manole, citat de Rador.

Formularele pot fi obținute de la sediul și site-ul primăriei, sau de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială / al municipiului București.

ANPIS va efectua plățile pentru acest beneficiu social prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

Ajutor de încălzire pentru familiile sărace: Două milioane de ajutoare acordate sezonul trecut

Pentru sezonul rece trecut, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, a efectuat plata a două milioane de ajutoare și suplimente, aferente tuturor surselor de încălzire utilizate de populație, energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, însumând aproximativ 1,03 miliarde lei.

Pe ultimele patru sezoane reci (2021–2024), numărul total de ajutoare și suplimente plătite, conform Legii nr. 226/2021, a depășit 6,7 milioane, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.

„Aceste cifre reflectă efortul susținut în sprijinirea populației vulnerabile pentru a face față costurilor de încălzire în fiecare iarnă”, a subliniat ANPIS.

