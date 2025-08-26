Ajutor pentru energie: Aproape jumătate din cererile depuse pentru tichetele de 50 de lei au fost invalidate sau anulate

Ajutor pentru energie: Aproape jumătate din cererile depuse pentru ajutorul de 50 de lei au fost invalidate sau anulate. Concret, numărul cererilor depuse până luni, în jurul orei 17:00, ajunsese la 56.205, din care 17.413 fuseseră invalidate, iar 10.000, anulate. Adică la aproximativ 28.000 de cereri aprobate, alte circa 27.000 au fost respinse.

Românii care consideră că se încadrează în limitele stabilite de lege pentru primirea unui sprijin din partea statului pentru factura la curent, au început de depună cereri de miercuri, 20 august, de la ora 13:00, când a fost operaționalizată aplicația informatică destinată acordării voucherelor de plată a facturilor la energie (EPIDS), potrivit Mediafax.

Aceasta este singura modalitate prin care pot solicita ajutorul de 50 de lei, prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică, act normativ inițiat de Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Voucherele se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei.

Tichetele se folosesc doar pentru plata facturilor la energia electrică.

Aplicația a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), ai cărei oficiali au confirmat pentru Mediafax, luni, că totul funcționează în continuare optim din punct de vedere tehnic.

Cererile se pot depune în aplicație direct de către titular sau de o persoană desemnată de acesta.

Aplicația este disponibilă online, sub forma unei platforme web, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu browser, potrivit reprezentanților STS.

Potrivit STS, EPIDS permite depunerea cererilor de obținere a voucherelor pentru energie, procesul fiind complet automatizat: verificarea, validarea și stabilirea beneficiarilor se realizează prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de autoritățile prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2025.

Conform statisticilor în timp real ale STS; disponibile odată cu intrarea în aplicație, numărul cererilor depuse până luni, în jurul orei 17:00, ajunsese la 56.205, din care 17.413 fuseseră invalidate, iar 10.000, anulate.

Astfel, la ora menționată, erau 28.792 de cereri verificate și pentru care urma să fie emis un tichet pentru acordarea sprijinului.

Platforma include și cifrele privind distribuția teritorială a solicitărilor, respectiv cele 41de județe și municipiul București.

Conform statisticilor, în topul clasamentului era județul Botoșani, cu 1.853 de cereri depuse (5,4% din total), din care 1.558 (84.1%) verificate, 179, invalidate și 116, anulate.

Nu departe de vârf este și municipiul București, de unde fuseseră depuse 1.824 de cereri (5,3%), dintre care 1.552 (85,1%) fuseseră verificate, 140, invalidate, iar 132, anulate.

Cele mai puține cereri proveneau, la ora menționată, din județul Covasna. Este vorba de doar 248 de cereri, adică 0,7% din totalul celor depuse atunci și din care 188 (75,8%) erau verificare, 40 invalidate și 20 anulate.

Ajutor pentru energie: Cum se dau banii

Conform estimărilor oficiale ale Ministerului Energiei, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români, vor putea beneficia de voucherele de câte 50 de lei, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Sistemul verifică prin bază de date interconectate dacă solicitantul este eligibil sau nu pentru a primi acest sprijin, iar verificarea se face lunar, din moment ce cuantumul veniturilor totale poate să se modifice.

Banii cuveniți pot fi folosiți oricând, pentru facturile la curent, timp de 12 luni de la data ultimei încărcări a cardului. Practic, se aplică pentru consumul din perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, încă 12 luni după acest termen. Astfel, ultima oară când se poate folosi cardul, dacă se încadrează în barem pentru toate lunile, este 31 martie 2027.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News