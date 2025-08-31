Alba Iulia are a doua cea mai scumpă piață agroalimentară din țară. Cât costă un coș de cumpărături cu zece produse

Alba Iulia are a doua cea mai scumpă piață agroalimentară din țară. Locuitorii din municipiu plăteau, în luna iunie, pentru un coș de cumpărături cu zece legume, fructe și lactate, al doilea cel mai mare preț din țară, respectiv 170,8 lei, în medie.

Potrivit unei analize realizată de Economica, în baza datelor Institutului Național de Statistică (INS), cea mai scumpă piață agroalimentară era în Arad, unde coșul de cumpărături avea o valoare medie de 172,16 lei.

Pe locul al treilea în topul celor mai scumpe piețe din țară se află municipiul Sibiu, unde valoarea medie a coșului de cumpărături era de 170,4 lei.

La polul opus, cele mai ieftine piețe sunt în Buzău (116, 3 lei), Brăila (120 lei) și Drobeta-Turnu Severin (123,6 lei).

Coșul de cumpărături a inclus câte un kilogram de cartofi timpurii și de vară, varză, tomate, castraveți, fasole păstăi, cireșe, căpșuni, lapte dulce, brânză din lapte de oaie și un ou.

