Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate după boli contagioase, din ianuarie 2026

Ziua Mondială a Educației

Publicat

acum O oră

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate: Elevii și studenții vor fi obligați să prezinte adeverință medicală, iar antepreșcolarii și preșcolarii aviz epidemiologic, la revenirea în colectivitate după boli infecțioase sau contagioase, începând din ianuarie 2026.

Măsura este prevăzută în noua metodologie privind asistența medicală în școli și universități, aprobată prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 1.503/6.821, publicat în Monitorul Oficial pe 12 decembrie.

Potrivit ordinului, noile reguli intră în vigoare la 30 de zile de la publicare, conform art. 2, însă aplicarea lor efectivă privind revenirea în colectivitate este prevăzută din ianuarie 2026, transmite Edupedu.

În metodologia din 2023, aflată încă în vigoare, nu existau prevederi clare referitoare la obligativitatea unor documente medicale pentru reintrarea copiilor și elevilor în colectivitate după boli infecto-contagioase.

Noua metodologie aduce reglementări detaliate și stabilește documentele medicale necesare și fișele medicale tip pentru mai multe situații, printre care:

  • înscrierea în creșă, grădiniță, clasa pregătitoare și clasa a IX-a;
  • transferul între unități de învățământ;
  • revenirea în colectivitate după boli infecto-contagioase.

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate și alte documente:

  • pe baza adeverinței medicale, în cazul elevilor și studenților;
  • pe baza avizului epidemiologic, în cazul antepreșcolarilor și preșcolarilor,
  • documente care trebuie să ateste faptul că persoana este aptă de reintrare/revenire în colectivitate și care sunt emise de medicul curant, conform noii metodologii.
