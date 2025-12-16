Echipamente de ultimă generație, cumpărate din bani europeni de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a cumpărat două echipamente medicale de ultimă generație, din bani europeni. Cu acest prilej, instituția a organizat o întâlnire în format hibrid, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, dar și ai instituțiilor relevante la nivel local: Consiliul Județean Alba, ADR Centru, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, DSP și altele.

În cadrul proiectului „Îmbunătățirea dotării tehnice la nivelul SJU Alba Iulia pentru creșterea capacității de diagnostic a cancerului” au fost achiziționate un RMN și ecograf.

Potrivit reprezentanților spitalului, cele două echipamente vor contribui la îmbunătățirea diagnosticării și tratamentului pacienților.

Investiția totală se ridică la aproape 7,3 milioane de lei, din care:

85% fonduri europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională;

13% buget național;

2% cofinanțare asigurată de Consiliul Județean Alba (în subordinea căruia se află spitalul).

Comunicatul Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a achiziționat, cu sprijin european, două echipamente medicale moderne – un RMN și un ecograf – care vor îmbunătăți diagnosticarea și tratamentul pacienților.

Investiția totală este de aproximativ 7,3 milioane de lei, din care 85% finanțare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget național și 2% cofinanțare de la Consiliul Județean Alba.

Proiectul, intitulat „Îmbunătățirea dotării tehnice la SJU Alba Iulia pentru creșterea capacității de diagnostic a cancerului”, este derulat prin Programul Sănătate 2021–2027 și are ca scop principal modernizarea unității sanitare cu echipamente de ultimă generație.

Investiția totală se ridică la aproape 7,3 milioane de lei, din care 7,15 milioane lei provin din finanțare nerambursabilă (6,2 milioane lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 949 mii lei de la bugetul de stat). Cofinanțarea de aproximativ 146 mii lei este asigurată de Consiliul Județean Alba, în subordinea căruia se află spitalul.

Marți, 16 decembrie, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a avut loc un eveniment de prezentare a noilor echipamente medicale.

Obiectivul general este îmbunătățirea capacității SJU Alba Iulia de a diagnostica și trata cancerul, prin dotarea modernă a unității sanitare cu echipamente avansate. Obiectivele specifice sunt creșterea calității și preciziei diagnosticului de cancer prin dotarea cu RMN și ecograf, respectiv reducerea timpului de așteptare pentru investigațiile oncologice.

Prin această investiție, Spitalul Județean Alba Iulia își crește capacitatea de diagnostic și tratament, oferind pacienților servicii medicale mai bune.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News