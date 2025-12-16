Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, a fost premiată la Gala Celebrităților de la București.

Acesteia i-a fost acordat Premiul Publicului pentru Promovarea Culturii în Alba Iulia la ediția a XVIII-a a galei.

"Acest premiui este un gest de apreciere, de stimă și respect, care certifică efortul și competența profesională.

Așa cum au declarat organizatorii acestei gale, Clubul Celebrităților, Celebrity Professional și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România: "Gala celebrităților 2025 aduce în atenția publicului personalități marcante din România și Diaspora, care au impresionat publicul din punct de vedere profesional, personalități care au implicări sociale, sunt înzestrate cu talent, ambiţie, voinţă şi perseverenţă, care au lăsat în urmă momente unice pentru public, pentru țară”.

Suntem mândri și nu putem decât să spunem, la unison, FELICITĂRI", au scris reprezentanții teatrului într-o postare pe contul de Facebook al instituției.

