Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT

Pacienții asigurați vor avea dreptul la o a doua opinie medicală, decontată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, măsură care va contribui la creșterea calității actului medical, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat.

Noile modificări vin în completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. Astfel, la articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

"Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată", se arată în lege.

Pacienții vor avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări, aceasta fiind una dintre modificările aduse Legii Drepturilor Pacientului, aprobate în Comisia pentru Sănătate și Familie, spune deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, citat de Mediafax.

„Dacă primești un diagnostic greu sau ți se recomandă o intervenție importantă, vei avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări.

Este una dintre modificările importante aduse Legii drepturilor pacientului, pe care le-am aprobat în Comisia pentru sănătate și familie”, spune deputatul PNL.

Proiectul de lege este inițiat de deputatul UDMR Levente Vass, iar Cîmpean l-a susținut și semnat în calitate de co-inițiator, alături de parlamentari din mai multe partide.

A doua opinie medicală, plătită din sistemul de asigurări

"Concret, asta înseamnă că atunci când miza este mare, fie că vorbim despre o operație, un tratament dificil sau o decizie care îți poate schimba viața, poți merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare, pentru a confirma sau a clarifica cea mai bună soluție pentru tine.

A doua opinie se bazează pe investigațiile deja făcute și, dacă este necesar, pe unele suplimentare. Nu e vorba de neîncredere în medici, ci de liniște.

De a ști că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare. Această practică există deja în alte state europene.

În Germania, a doua opinie este reglementată pentru anumite intervenții planificate, tocmai pentru a evita proceduri inutile. În Marea Britanie, sistemul public de sănătate încurajează pacienții să ceară o a doua opinie atunci când se confruntă cu decizii dificile.

Pentru pacienți, înseamnă mai multă siguranță. Pentru sistemul medical, decizii mai bune și mai puține intervenții inutile”, spune deputatul PNL.

Obligația medicului de a programa pacienții la următoarea investigație

O altă modificare ar putea obliga medicul să programeze pacientul la umătoarea investigație.

Astfel, la articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

"Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la umătoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat lanivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultul în limita resurselor existente, cu excepţia cabinetelor de medicină de familie până la dezvoltarea unui sistem regional de programare".

În prezent, mulți pacienți se găsesc în situația de a trebui să identifice și să programeze singuri următoarea etapă din procesul de diagnostic sau tratament.

Această situație generează adesea întârzieri semnificative în diagnosticare și tratament, putând avea consecințe grave asupra stării de sănătate.

Noua reglementare ar elimina această povară de pe umerii pacienților, transferând responsabilitatea către medicul curant, care are expertiza necesară pentru a coordona optim parcursul medical.

Măsura urmărește reducerea timpului de așteptare și eliminarea incertitudinilor din procesul diagnostic, contribuind la o mai bună coordonare a actului medical.

Pentru acest proiect urmează votul final în plen.

