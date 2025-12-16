VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată

Achiziția microbuzelor școlare electrice pentru transportul elevilor din județul Alba a revenit recent în atenția publică, după ce la nivel național, Dragoș Pîslaru- ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a sesizat Parchetul European pentru verificarea unor posibile fapte de corupție cu privire la procedurile de achiziție, în urma cărora au apărut diferențe semnificative de preț între județe, pentru vehicule aparent similare.

Subiectul a fost abordat și în cadrul emisiunii Testul de Sinceritate de la Alba24, unde președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a răspuns pe acest subiect pentru prima dată, colegului nostru Claudiu Makkai. Dumitrel a făcut precizări despre costurile plătite în Alba și despre modul în care s-a derulat procedura de achiziție.

Microbuz școlar la preț de Ferrari

Potrivit datelor publice, în județul Alba au fost achiziționate 24 de microbuze școlare electrice, la un preț de aproximativ 255.000 de euro cu TVA pe bucată, printr-un proiect finanțat prin PNRR. Județul Alba se află în top 10 la prețul de achiziție a unui microbuz electric școlar.

În alte județe din țară, pentru microbuze cu caracteristici similare, au fost raportate prețuri semnificativ mai mici, situație care a generat suspiciuni și a determinat reacții inclusiv la nivel guvernamental.

Context național: diferențe mari de preț pentru același tip de microbuz

Controversa a apărut după ce, la nivel național, au fost semnalate cazuri în care același model de microbuz electric ar fi fost achiziționat de autorități publice la prețuri care variază de la aproximativ 99.000 de euro până la peste 260.000 de euro, în funcție de județ.

Situația a atras atenția Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, dar și a altor instituții de control, fiind ridicate întrebări legate de modul în care au fost întocmite caietele de sarcini, de condițiile impuse prin proiectele PNRR și de lipsa unei achiziții centralizate la nivel național.

Dragoș Pîslaru- ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că a sesizat Parchetul European pentru verificarea unor posibile fapte de corupție cu privire la procedurile de achiziție.

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Proceduri de achiziție separate pe fiecare județ

Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni.

Din păcate, analiza documentaţiilor transmise de consiliile judeţene arată că modul de implementare a fost neuniform şi lipsit de o coordonare centralizată.

În locul unui sistem integrat, cu achiziţii centralizate şi standarde unitare, fiecare judeţ a derulat proceduri separate, stabilind propriile caiete de sarcini, valori estimate şi condiţii de livrare”, transmite Pîslaru.

Ce spune Ion Dumitrel: „Procedura a fost strict verificată”

Întrebat despre cazul concret al județului Alba, Ion Dumitrel a declarat că nu are emoții în privința corectitudinii procedurii și că achiziția nu a fost făcută de conducerea politică a Consiliului Județean, ci de echipe tehnice de proiect, conform legii.

„Președintele Consiliului Județean nu are voie să se implice în procedurile de achiziție publică. Noi nu știm cine participă, ce oferte sunt depuse și nu avem voie să intervenim în niciun fel. Vedem rezultatul abia la final, când semnăm documentele în calitate de reprezentanți ai instituției”, a explicat Dumitrel.

Acesta a precizat că proiectul a fost derulat sub coordonarea Ministerului Educației, ca autoritate de resort pentru componenta PNRR, și că fiecare etapă a fost verificată de instituțiile responsabile de achiziții publice.

VEZI AICI VIDEO:

Rolul PNRR și al autorităților de control

Ion Dumitrel a mai susținut că procedura de achiziție a fost monitorizată și verificată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), iar condițiile tehnice au fost stabilite de finanțator, nu de Consiliul Județean Alba.

„Caietele de sarcini, condițiile tehnice și procedurile au fost impuse prin PNRR și verificate pas cu pas de instituțiile abilitate. Nu cred că zeci de echipe de proiect din toată țara au greșit în același timp”, a afirmat președintele CJ Alba.

În opinia sa, diferențele de preț ar putea avea explicații care țin de momentul achiziției, de condițiile pieței, de configurațiile tehnice solicitate sau de lipsa unei proceduri centralizate la nivel național.

De ce nu a existat o achiziție unică, la nivel național

Cum s-a derulat procesul de achiziție: În total, au fost realizate 74 de achiziţii derulate individual de autorităţile din 40 de judeţe. Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele.

Una dintre criticile apărute în spațiul public vizează faptul că, în locul unei achiziții centralizate, fiecare județ a derulat propria procedură.

Zeci de licitații separate pentru aceleași mașini

Rezultatul a fost organizarea a zeci de licitații separate, cu:

caiete de sarcini diferite,

termene de livrare variabile,

prețuri finale foarte diferite.

Această fragmentare este considerată de specialiști unul dintre motivele principale pentru apariția discrepanțelor de preț.

Totodată, au fost recepţionate echipamente în afara termenilor de livrare, diferenţele de preţ variind uneori şi până la de trei ori mai mult faţă de preţul cel mai mic.

Ministrul Investițiilor consideră că nu există justificări tehnice sau financiare care să acopere diferenţele majore de cost şi că diferenţa semnificativă de preţ pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înţelegere între firme (preţ de cartel), preţul nereprezentând o imagine reală a preţurilor practicate pe piaţă.

Urmează verificări la nivel național. A fost sesizat Parchetul European

La nivel central, autoritățile au anunțat că vor fi analizate procedurile derulate în cadrul proiectelor de achiziție a microbuzelor școlare, inclusiv din perspectiva respectării regulilor de concurență și a utilizării fondurilor europene.

Ion Dumitrel a declarat că nu se teme de astfel de verificări și că, în cazul județului Alba, documentația este completă și conformă cu legislația.

„Dacă au existat probleme, ele trebuie clarificate de instituțiile statului. Din punctul nostru de vedere, procedura a fost corectă”, a spus acesta.

Transport școlar electric, o investiție strategică

Potrivit investigației realizate de ReporterIS, majoritatea microbuzelor școlare achiziționate prin licitatii de consiliile județene provin de la firma Aveuro Internațional din Prahova. Patronul ei, Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, apropiată a baronului local de Prahova- Iulian Dumitrescu, judecat pentru corupție, a reușit să transforme licitațiile publice cu Consiliile Județene din țară într-o afacere profitabilă pentru firma sa.

Potrivit investigației citate, microbuzele marca Ford sau Mercedes-Benz sunt cumpărate de Aveuro cu aproximativ 90.000 de euro, dar vândute autorităților cu prețuri care depășesc 200.000 de euro. Carosajul, transformarea microbuzului în versiunea „școlară”, pare să fie singura modificare majoră operată de firma prahoveană.

Top 10 județe cu cele mai scumpe microbuze școlare achiziționate

A fost întocmit și un top al județelor/ localităților care au plătit cel mai mult pe un microbuz școlar electric. Iată mai jos valorile prezentate de ziarul Gândul. Sumele sunt sunt fără TVA. Pe locul 9 se află județul Alba care a achiziționat 26 de microbuze electrice școlare.

1. Olt

– 1.313.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În județul Olt s-au achiziționat 20 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 26.260.000 lei. Un microbuz a costat de 3,4 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Olt este Marius Oprescu – PSD

2. Prahova

– 1.230.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În comuna Dumbrăvești din Prahova s-a achiziționat un singur microbuz. Deși cu aceiași bani s-ar fi putut cumpăra 3 microbuze. Microbuzul a costat de 3,2 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Prahova este Virgiliu Daniel Nanu – PSD

3. Mureș

– 1.213.131 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În județul Mureș s-au achiziționat 7 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 8.491.917 lei.. Un microbuz a costat de 3,1 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Mureș este Péter Ferenc – UDMR

4. Gorj

- 1.131.013 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În județul Gorj s-au achiziționat 27 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 30.537.351 lei. Un microbuz a costat de 2,9 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Gorj este Cosmin Popescu – PSD

5. Satu Mare

- 1.113.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În județul Satu Mare s-au achiziționat 3 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 3.339.000 lei. Un microbuz a costat de 2,8 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Satu Mare este Pataki Csaba – UDMR

6. Iași

– 1.014.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În județul Iași s-au achiziționat 26 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 26.364.000 lei. Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Iași este Costel Alexe – PNL.

7.Vaslui

– 1.013.013 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În județul Vaslui s-au achiziționat 6 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 6.078.078 lei. Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Vaslui este Ciprian Ionuț Trifan – PSD

8. Constanța

– 1.013.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat. În județul Constanța s-au achiziționat 5 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 5.065.000 lei. Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Constanța este Florin Mitroi – PNL

9. Alba

– 1.006.153 lei per microbuz vs. 390.000 lei preț recomandat. În județul Alba au fost achiziționate 26 de microbuze – două cu 8+1 locuri și 24 cu 16+1 locuri. Prețul mediu pe microbuz a fost de 1.006.153 lei, printr-un contract cu valoarea totală de 26.160.000 lei. Un microbuz a costat de 2,5 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Alba este Ion Dumitrel - PNL

10. Arad

– 999.660 lei per microbuz vs. 390.000 lei preț recomandat. În județul Arad, au fost achiziționate 17 microbuze cu o valoare totală de 16.994.220 lei, ceea ce înseamnă un preț mediu de 999.660 lei pe unitate. Un microbuz a costat de 2,5 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președintele CJ Arad este Iustin-Marinel Cionca-Arghir - PNL

Sălajul, cel mai mic preț pe un microbuz școlar electric

Consiliul Județean Sălaj, a reușit performanța de a cumpăra 51 de microbuze identice de 16+1 locuri la doar 590.000 de lei pe unitate, fiind cel mai mic preț înregistrat de firma Aveuro în licitațiile cu CJ-urile pentru microbuzele școlare

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News