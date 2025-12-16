VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului

Tehnologia poate transforma gestionarea traficului haotic într-un proces mult mai eficient și mai predictibil.

În primul rând, sistemele de semaforizare inteligentă, conectate la senzori și camere de monitorizare, pot regla durata semafoarelor în funcție de volumul real de trafic, reducând blocajele din orele de vârf.

O altă componentă importantă o reprezintă platformele digitale care oferă informații în timp real despre trafic.

Concret, prin aplicații mobile sau panouri electronice amplasate în oraș, șoferii ar putea fi ghidați spre rute alternative atunci când apar ambuteiaje sau accidente, ceea ce ar duce la o distribuire mai echilibrată a fluxurilor de vehicule.

Parcările inteligente ar fi un alt exemplu practic, dacă ar fi dotate cu sistemele care arată în timp real locurile disponibile.

Beneficiile acestor tehnologii ar fi clare pentru oraș: șoferii pierd mai puțin timp în trafic, calitatea aerului se îmbunătățește și consumul de combustibil scade.

Acestea sunt câteva lucruri esențiale prin care tehnologia poate ajuta la gestionarea eficientă a traficului.

Cum ne-ar putea ajuta tehnologia să avem un trafic gestionat inteligent în orașe. Cazul Alba Iulia

Alba Iulia are un asemenea sistem de monitorizare și gestionare a traficului însă are încă nevoie de ajustări, spun reprezentanții primăriei.

Alba24 a discutat cu city managerul municipiului Alba Iulia, Lucian Morgovan. Acesta a explicat modul în care funcționează sistemul și a vorbit despre cum tehnologia poate ajuta la fluidizarea traficului din oraș.

Marea dezbatere din Alba Iulia și marea problemă a anului care se încheie acum, 2025, sunt semafoarele din oraș și sistemul de management inteligent al traficului.

L-am întrebat pe reprezentantul primăriei dacă și cum funcționează acesta.

”După cum vedeți în spatele meu, este un video wall pe care colegii care gestionează efectiv acest sistem monitorizează tot ceea ce înseamnă traficul din Alba Iulia.

Acest sistem a fost gândit pentru a avea, pe loturile de mobilitate, sistemul de „undă verde”, ajustat în principal prin senzorii care sunt montați în asfalt.

Așa cum putem vedea foarte bine aici, în acest moment sunt afișați indicatorii legați de semaforizare: ce este roșu sau verde la pietoni. Se observă și buclele de inducție, cele care gestionează și numără numărul de mașini aflate într-o intersecție.

Un alt aspect important legat de gestiunea buclelor de inducție din asfalt este că ele prioritizează accesul de pe străzile laterale.

În momentul în care, pe o stradă laterală, este detectată prezența unei mașini, bucla de inducție transmite comanda către sistemul inteligent astfel încât, pe direcția principală, semaforul să fie pe roșu și să permită accesul din lateral” a spus Lucian Morgovan.

Sistemul de gestionare a traficului a funcționat cu mari probleme, imediat după ce a fost pus în funcțiune. Alba24 a scris de mai multe ori despre aceste probleme, AICI.

”Sistemul a devenit funcțional în momentul recepției, însă ajustările de timp și reglajele care trebuie făcute în continuare sunt încă în desfășurare.

Avem anumite intersecții despre care știm că au probleme și, probabil, acolo vor fi necesare inclusiv achiziții suplimentare. A fost una dintre discuțiile pe care le-am avut, legată de montarea acelei lămpi verzi intermitente la dreapta, care va fi inclusă într-o achiziție viitoare, din păcate neprevăzută în proiectul inițial” spune el.

”Mă gândesc aici la intersecția de la Liceul „Dorin Pavel”, despre care știm că este una dintre marile probleme de trafic în acest moment. Se poate observa acest lucru și pe sistemul video. Există acolo o problemă de trafic, nu neapărat un conflict din punct de vedere al circulației, ci o problemă de reglementare.

Acum ne uităm la harta semafoarelor montate în cadrul proiectelor de mobilitate. Vedem poziția lor. În acest moment există un singur semafor cu probleme, cel de la intersecția străzii Mărășești, exact cel despre care vă spuneam. Are o problemă din modul în care a fost gândit, iar în forma actuală generează un conflict de trafic.

Pot să vă spun că, în acest moment, una dintre cele mai mari probleme din Alba Iulia, legată de intersecții, mai ales la orele de vârf, este intersecția de la Calea Moților, în zona blocului 280.

Deși este cu sens giratoriu și cu sistem pentru trecerea pietonilor, la orele de vârf știm foarte bine că este unul dintre punctele unde se creează blocaje.

Revenind la sistemul de management al traficului, categoric este un sistem perfectibil și care va fi îmbunătățit” a mai precizat el.

Totodată a recunoscut că ”orașul Alba Iulia nu a fost gândit pentru numărul de mașini existent în prezent”.

”În continuare, zonele cu probleme sunt abordate astfel: colegii mei de aici monitorizează situația, pentru că avem date clare privind numărul de mașini și știm unde apar blocajele (...) Sistemul a fost gândit pe baza unor valori de trafic care, din păcate, nu mai corespund traficului actual.

Pe partea de monitorizare video. Aici avem indicatori foarte interesanți, cum ar fi volumul de trafic. De exemplu, la intersecția Bulevardul Revoluției cu Moților, se poate vedea foarte clar volumul de trafic, inclusiv momentele de vârf, când pot ajunge până la 650 de mașini.

În general, aceste vârfuri apar când oamenii merg la serviciu, când își duc copiii la școală sau când îi iau de acolo. Dacă discutăm despre mobilitate, aici avem și noi de învățat ce înseamnă mersul cu mașina prin oraș. Valorile mari de trafic nu sunt, din păcate, o situație fericită, dar nu este o problemă doar a orașului nostru, ci a tuturor orașelor din România. Intervalul critic este între 7:45 și 8:10, în special din cauza deplasărilor către școli.

La ce ajută monitorizarea video? Software-ul permite definirea unor zone de privacy

L-am întrebat le Lucian Morgovan dacă, grație sistemului de monitorizare video, poate fi urmărită o mașină în trafic în timp real.

”Nu, însă în momentul în care apare o problemă și autoritățile au nevoie de informații, se poate identifica numărul de înmatriculare. Conform legii, anumite autorități au acces la acest sistem de monitorizare video, atât pentru incidentele din trafic, cât și pentru alte incidente din zonele supravegheate.

Este important de menționat că, prin software-ul camerelor, se pot defini zone de „privacy”, astfel încât supravegherea să nu afecteze proprietățile private.

Acest aspect este foarte important și a fost ridicat de cetățeni prin diverse întrebări și solicitări” a precizat city managerul orașului.

Cum ne-ar putea ajuta tehnologia să avem un trafic gestionat inteligent în orașe? Concluzii

Cazul Alba Iulia arată clar că tehnologia poate deveni un aliat important în gestionarea traficului urban, însă eficiența ei depinde de modul în care este adaptată realităților din teren.

Sistemul de management inteligent al traficului există, funcționează și oferă deja date relevante despre volumele de circulație și punctele critice din oraș, dar este încă într-un proces de reglaj și perfecționare, ceea ce generează frustrare în rândul cetățenilor și o neîncredere în noul sistem ”smart”.

Reprezentanții administrației locale recunosc limitele actuale ale infrastructurii, gândite pentru un oraș cu mult mai puține mașini, și subliniază că unele intersecții necesită soluții suplimentare, ajustări de semaforizare sau investiții noi.

Monitorizarea video și analiza datelor permit însă identificarea clară a blocajelor și pot sta la baza unor decizii mai bine fundamentate.

În final, tehnologia nu poate rezolva singură problema traficului, dar poate oferi instrumentele necesare pentru decizii mai rapide și mai eficiente.

Combinată cu investiții punctuale, planificare urbană realistă și schimbări de comportament în rândul participanților la trafic, aceasta poate contribui la un oraș mai fluid, mai sigur și mai predictibil pentru toți.

Articol realizat de Cristian Panu și Daniel Bloss.

Material realizat în proiectul „DigITup” derulat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), cu susținerea EDGE Institute.

