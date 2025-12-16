Case de până la 150 de metri pătrați și anexe construite fără autorizație în mediul rural. Procedura, explicată de ministrul Cseke

Case de până la 150 de metri pătrați și anexe construite fără autorizație în mediul rural. În mediul rural vor putea fi ridicate case de până la 150 de metri pătrați, dar și anexe, fără autorizație. Este vorba despre o prevedere ce se va regăsi în noul cod de urbanism. Prezent la Aiud, marți, 16 decembrie, ministrul Dezvoltării Attila Cseke, a explicat procedura.

Mai exact a explicat cum se vor putea ridica case sub 150 de metri pătrați, în mediul rural, fără a avea nevoie de autorizație.

Ministrul a spus, într-o declarație pentru Alba24, că autoritățile vor avea un rol, doar că procedura va fi mai simplă.

Cetățeanul va avea nevoie de un proiect

”Această procedură simplificată de construire nu înseamnă că un cetățean poate să deseneze acasă o casă și să se apuce de construirea ei, deoarece este necesar un proiect întocmit de un specialist sau un proiect tip, dacă există la nivelul autorității locale, de exemplu un proiect tip pentru o anumită stradă care se deschide sau alte situații similare.

Cum va interveni primăria în proces

Dacă există însă un proiect întocmit de un proiectant sau de un arhitect, cu acel proiect cetățeanul se poate duce la primărie pentru a-l depune. Desigur, pe lângă faptul că trebuie să fie proprietar conform cărții funciare, este necesară și parcurgerea acestei proceduri simplificate.

Dacă primăria, analizând Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic Zonal, constată că în acea zonă se încadrează clădirea și că proiectul tehnic este întocmit de un specialist, atunci poate decide, în baza notificării, să fie de acord cu începerea construcției casei de locuit. Aceasta poate avea o suprafață de maximum 150 de metri pătrați, trebuie să fie realizată pe un singur nivel și să fie construită pentru folosință personală, exclusiv în mediul rural.

Procedura simplificată, primăria va comunica în 15 zile dacă are dubii sau întrebări

Nu se eludează partea de specialitate, este obligatoriu un proiect tehnic întocmit de un arhitect sau de un proiectant, însă există această procedură simplificată. Dacă primăria, în urma notificării, are întrebări sau dubii, poate comunica, în termen de 15 zile, că nu este de acord cu procedura simplificată, iar cetățeanul care dorește să construiască va trebui să urmeze procedura normală de autorizare a construcției.

Este, așadar, o simplificare a procedurii, aplicabilă doar în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile specifice”, a declarat Attila Cseke pentru alba24.ro.

