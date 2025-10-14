Alba Iulia: Sirenele de alarmare a populației, verificate. Atenționare din partea primăriei

Reprezentanții administrației locale din Alba Iulia atenționează cetățenii că marți, 14 octombrie, vor fi verificate sistemele de alarmare publică din municipiu. Pe parcursul verificărilor, este posibil ca acestea să fie auzite în unele zone din oraș.

„În cadrul controlului de fond pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba îl realizează la Primăria Alba Iulia, va fi verificată inclusiv funcționarea celor 16 sisteme de alarmare publică existente în municipiul nostru.

Rugăm cetățenii să rămână calmi și să nu intre în panică, fiind vorba doar de o verificare tehnică, pe parcursul căreia vor fi emise și auzite sunetele specifice sirenelor pentru alarmarea în caz de situații de urgență.

Știm că există posibilitatea de a se crea un disconfort în spațiul public, dar astfel de verificări periodice sunt necesare”, au transmis reprezentanții primăriei.

