Tradiții în Ajunul Crăciunului la români: credințe populare și obiceiuri pitorești. Ce nu ar fi bine să faci în 24 decembrie

Tradiții în Ajunul Crăciunului la români: 24 decembrie este o zi specială, în care credincioșii și nu numai se pregătesc pentru sărbătoarea importantă a Nașterii Domnului. De această zi sunt legate o serie de credințe populare și obiceiuri interesante.

Sărbătoarea de Crăciun este un prilej pentru reunirea și apropierea familiei, de celebrare a realizărilor și de planuri pentru anul care vine.

Se spune că în Ajunul Crăciunului cerurile se deschid şi de acest moment se pot bucura oamenii buni. Cetele îngereşti pot fi auzite doar de cei curaţi la suflete. Deschiderea cerului permite oricărui creştin să îşi pună o dorinţă, care se va îndeplini.

Tradiții în Ajunul Crăciunului la români

În Ajunul Crăciunului, unele gospodine pregătesc covrigi și colaci. În tradiţia populară, aceștia trebuie să amintească de înfăşurarea unei mâini cu degetele întinse aparţinând Crăciunesei, care a ajutat-o pe Maica Domnului la naşterea pruncului şi căreia i-au fost tăiate mâinile.

Colacii sunt pregătiţi pentru colindătorii care vor veni să ureze pe la casele gospodarilor. Covrigii sunt daţi colindătorilor copii, colăceii sunt pentru colindătorii mai numeroşi, iar colacii vor fi pentru flăcăi.

De asemenea, se pregătesc turtele, care se mai numesc şi ''scutecele Domnului''. Amintesc de cele care au fost folosite la naşterea Mântuitorului. Acestea sunt presărate din timp cu apă călduţă, cu zahăr pisat, amestecat cu nucă sau cu sămânţă de cânepă.

În seara de Ajun, stăpâna casei merge în ''casa mare'', aşează pe masa de sub icoană o sticlă de vin roşu, la dreapta sticlei farfuria cu turte, o altă farfurie cu bob, perje (prune) fierte, iar în cele patru colţuri ale mesei câte un colac. Între cei din partea dreaptă se pune câte un fuior de cânepă despre care, spun unii, că ar fi barba lui Moş Crăciun, potrivit Agerpres.

Împodobirea mesei din seara de Ajun. Zi de post

Împodobirea mesei din seara de Ajun diferă de la o zonă la alta, dar are în comun faptul că toate bucatele sunt de post. Nimeni dintre cei ai casei nu are voie să guste până ce preotul nu binecuvântează masa, nu gustă din felurile de mâncare şi nu cinsteşte un pahar cu vin. La plecare, părintele ia banii de sub faţa de masă, doi colăcei şi o parte din vinul din sticlă, iar dascălii poartă traistele de colaci.

Sfinţirea mesei de Ajun şi vestirea Naşterii Domnului este o datină veche îndeplinită de preoţi şi însoţitorii acestuia. În popor se spune că Ajunul Crăciunului presupune un post aspru.

E indicat chiar să se ajuneze până se iveşte prima stea de seară, care aminteşte de steaua observată de magii de la Răsărit. Până atunci nu trebuie să se mănânce nimic şi astfel omul va fi sănătos, va avea mult noroc şi va fi mai demn pentru Sfânta Împărtăşanie.

Tradiții din Ajunul Crăciunului pentru bucurii și belșug

În seara lui Ajun, stăpânii caselor adună de prin sat toate lucrurile împrumutate pentru că locul lor este acasă.

Fetele nemăritate roagă mamele să-l determine pe preot să zăbovească un timp pe laiţă şi să mănânce câte ceva, ca astfel peţitorii lor să nu întârzie.

Femeia care se ocupă de colacii pentru Crăciun se duce în grădină sau în livadă şi cu mâinile pline de aluat spune: ''măr, astfel rodnic să fii cum stă aluatul pe mâinile mele''.

Alte gospodine, după ce dau pâinea în cuptor, nu uită imediat să spună: ''cum e cuptorul, lopata plină de pâine, aşa să fie copacii, pomii plini de poame''.

În pregătirea Ajunului Crăciunului sunt implicaţi şi copiii de toate vârstele, care, cu mult timp înainte, s-au pregătit pentru a umbla cu colindatul.

Povestea nașterii lui Iisus și legătura cu Moș Ajun și Moș Crăciun

Mântuitorului Iisus Hristos a venit pe lume într-un sat liniştit. Acolo a sosit, la ceas de seară, Fecioara Maria care, simţind că i-a venit sorocul să nască, a bătut la o poartă, cea a lui Moş Ajun, şi i-a cerut găzduire. Moş Ajun i-a spus că este om sărac şi a trimis-o la fratele său mai mare şi mai bogat, Moş Crăciun.

Crăciuneasa - soţia lui Moş Crăciun - era o femeie miloasă şi bună la suflet, aşa că i-a oferit adăpost Maicii Domnului, însă nu în casă, pentru că se temea de mânia lui Moş Crăciun, ci în grajdul animalelor. Acolo l-a născut Fecioara Maria pe Iisus.

Când Moş Crăciun a aflat cele petrecute, s-a mâniat şi i-a tăiat mâinile soţiei, dar Fecioara Maria a făcut o minune - a pus mâinile Crăciunesei la loc, a suflat peste ele şi mâinile s-au lipit. Uimit, Moş Crăciun a înţeles minunea, iar la venirea magilor a aflat că în grajdul său s-a născut Domnul Iisus. El s-a căit şi a cerut iertare lui Dumnezeu, devenind astfel primul creştin şi sfântul cel mai bătrân - soţul femeii care a moşit-o pe Fecioara Maria.

Această minune a dus la transformarea lui Moş Crăciun într-un om blajin, plin de bunătate şi de compasiune. De atunci, sărbătoarea Crăciunului e însoţită de colinde şi mesele rituale.

Tradiţia legată de Moş Crăciun, care împarte daruri copiilor cuminţi în noaptea de 24 spre 25 decembrie, a apărut în secolul al IX-lea. Imaginea lui este cea a unui bătrân îmbrăcat într-un costum roşu cu blăniţă albă pe margini, purtând cizme negre şi căciulă roşie şi având o barbă mare şi albă.

Tradiții din Ajunul Crăciunului. Ce nu ar fi bine să faci în 24 decembrie

Se spune că în ziua de Ajun ar fi bine să nu dai cu împrumut, nici bani, nici obiecte. Altfel în anul care urmează nu vei avea parte de liniște. De asemenea, ar trebui să recuperezi tot ce ai dat cu împrumut.

O altă superstiție se referă la închiderea ușii înainte de culcare. Ar fi bine să încui singur ușa, să nu facă altcineva acest lucru (oaspete sau rudă), ca să-ți păstrezi norocul.

Alte superstiții sunt legate de protecție, sănătate și noroc:

sărutul sub vâsc aduce noroc în dragoste

dacă mănânci mere în Ajunul Crăciunului, vei fi sănătos tot anul

oferă un cadou, ca să ai noroc și bucurii în anul care vine

ca să alungi farmecele și duhurile rele, așează căței de usturoi pe masă și la ferestre

mătură pragul locuinței, pentru liniște și noroc

lumânările aprinse în noaptea de Crăciun trebuie să fie lăsate să se stingă singure, pentru un an mai bun

dacă primești colindători, vei avea belșug în casă

se spune că fetele care țin post negru își pot visa ursitul

